Алексей Навальный заявил о важности образования "в прекрасной России будущего", но затем сам же всё испортил всего одним словом. Инцидент произошёл в интервью оппозиционера Сергею Гуриеву.

В ходе беседы Навальный, как обычно, начал рассказывать о "прекрасной России будущего" и какую важную роль в ней будет играть образование. Оппозиционер подчеркнул, что образование - это корень всех богатств. И сразу после этого назвал Россию "сейчасшней".

- АААА... Образование это такая ...ВЕЩЬ, это совершенно ключевая ВЕЩЬ. - Сейчасшняя Россия.

- спародировал слова Навального политолог Сергей Карнаухов.

Напомним, что в русском языке не существует слова "сейчаcшняя". И все, кто оканчивал среднюю школу, это знают.