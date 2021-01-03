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Навальный одним словечком оконфузился с образованием в России. Политолог не сдержался: "АААА"
03 января 2021, 21:45 • 111 • Политика
Навальный заговорил про образование и тут же продемонстрировал его отсутствие. Политолог не выдержал на словах о "сейчасшней" России.
Алексей Навальный заявил о важности образования "в прекрасной России будущего", но затем сам же всё испортил всего одним словом. Инцидент произошёл в интервью оппозиционера Сергею Гуриеву.
В ходе беседы Навальный, как обычно, начал рассказывать о "прекрасной России будущего" и какую важную роль в ней будет играть образование. Оппозиционер подчеркнул, что образование - это корень всех богатств. И сразу после этого назвал Россию "сейчасшней".
- спародировал слова Навального политолог Сергей Карнаухов.
Напомним, что в русском языке не существует слова "сейчаcшняя". И все, кто оканчивал среднюю школу, это знают.
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