Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
Сорос не помог премьер-министру – пришлось бежать
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного э...
Главная / Политика

Навальный обворовал своих же почти на 3 млн? Борцу с режимом предъявили новые обвинения

15 февраля 2022, 19:50  •  191 • Политика
Навального обвиняют в создании экстремистских организаций и хищении пожертвований. По данным следствия, он украл почти 3 миллиона рублей у своих последователей.
Алексею Навальному предъявили обвинение в сговоре с целью смены власти и кражи добровольных пожертвований его последователей. Обвинение намерено доказать в суде как минимум четыре соответствующих криминальных эпизода.
Во вторник 15 февраля прошло выездное заседание Лефортовского суда Москвы суда по новому делу в отношении Навального. В данный момент он уже отбывает наказание в колонии по делу о мошенничестве.
Навальный и иные лица действовали с корыстным и экстремистским умыслом, похитив для использования на личные цели поступившие добровольные пожертвования,
- заявил гособвинитель.
По версии следствия, Навальный совершил четыре эпизода мошенничества при руководстве Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)*. Для этого он вместе с группой лиц создал подконтрольные юридические лица, которые под предлогом борьбы с коррупцией осуществляли экстремистскую деятельность.
Более того, следствие уверено, что хищение пожертвований происходило по заранее разработанному плану. А оппозиционная деятельность Навального была лишь прикрытием для сбора денег с последователей и хищения этих средств. В последствии украденные деньги тратились на личные цели и ведение экстремистской деятельности. Всего, по данным следствия, Навальный присвоил себе около 2,7 миллиона рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


191
Источник
Похожие новости
15 февраля 2022, 01:10
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
15 февраля 2022, 08:45
Украине приготовили опасную ловушку: Русский дипломат раскрыл детали
15 февраля 2022, 01:10
Захарова сделала три вывода из заявлений Зеленского: "Стало вообще всё понятно"
15 февраля 2022, 07:00
В Британии признали, что встреча Трасс с Лавровым стала "позором"
15 февраля 2022, 02:55
Европе предсказана незавидная участь – сначала бойня, затем пустыня: "Осталось лет 20"
15 февраля 2022, 12:15
Политолог Сосновский - об истинной цели Шольца на Украине: "Чрезвычайно недоволен"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 февраля 2022, 01:10
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
15 февраля 2022, 08:45
Украине приготовили опасную ловушку: Русский дипломат раскрыл детали
15 февраля 2022, 01:10
Захарова сделала три вывода из заявлений Зеленского: "Стало вообще всё понятно&q...
15 февраля 2022, 07:00
В Британии признали, что встреча Трасс с Лавровым стала "позором"
15 февраля 2022, 02:55
Европе предсказана незавидная участь – сначала бойня, затем пустыня: "Осталось л...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2022, 18:50
Салливан всех подставил: США отменили вторжение России на Украину
13 февраля 2022, 22:20
О чём говорили Байден и Зеленский: 50 минут, перечеркнувшие заявления Пентагона
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военной агрессии"
12 февраля 2022, 14:15
Бегут не только дипломаты: Минобороны Великобритании выступило с заявлением
12 февраля 2022, 12:30
Американский политик выдала умалчиваемую США правду об Украине: "Они лгут"
09 февраля 2022, 16:15
Как задержанный сотрудник СБУ Олег Сугерей, организовавший убийство Михаила Толстых, улизнул из Донецка
09 февраля 2022, 10:25
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.