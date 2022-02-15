Навальный обворовал своих же почти на 3 млн? Борцу с режимом предъявили новые обвинения

Навального обвиняют в создании экстремистских организаций и хищении пожертвований. По данным следствия, он украл почти 3 миллиона рублей у своих последователей.

Алексею Навальному предъявили обвинение в сговоре с целью смены власти и кражи добровольных пожертвований его последователей. Обвинение намерено доказать в суде как минимум четыре соответствующих криминальных эпизода.

Во вторник 15 февраля прошло выездное заседание Лефортовского суда Москвы суда по новому делу в отношении Навального. В данный момент он уже отбывает наказание в колонии по делу о мошенничестве.

Навальный и иные лица действовали с корыстным и экстремистским умыслом, похитив для использования на личные цели поступившие добровольные пожертвования,

- заявил гособвинитель.

По версии следствия, Навальный совершил четыре эпизода мошенничества при руководстве Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)*. Для этого он вместе с группой лиц создал подконтрольные юридические лица, которые под предлогом борьбы с коррупцией осуществляли экстремистскую деятельность.

Более того, следствие уверено, что хищение пожертвований происходило по заранее разработанному плану. А оппозиционная деятельность Навального была лишь прикрытием для сбора денег с последователей и хищения этих средств. В последствии украденные деньги тратились на личные цели и ведение экстремистской деятельности. Всего, по данным следствия, Навальный присвоил себе около 2,7 миллиона рублей.