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Навальный о своём задержании на несанкционированном марше: "Любуюсь видом"
12 июня 2019, 17:54 • 87 • Политика
Алексей Навальный задержан в ходе несанкционированного марша в Москве. Акция в поддержку Ивана Голунова была организована несмотря на уведомления московских властей о её незаконности.
В среду, 12 июня, в ходе несанкционированного марша в поддержку Ивана Голунова был задержан Алексей Навальный. Ранее представители властей Москвы уведомили организаторов акции о незаконности их марша. Сам Иван Голунов говорил, что не считает логичным шествие, и просил людей остаться дома, уделяя больше времени своим близким. Как бы там ни было, активисты приняли решение пойти на несанкционированный марш, и Алексей Навальный в их числе.
После задержания Навальный продолжал стенографировать в социальных сетях.
"Очень похорошела Москва. Любуюсь видом", - написал он в Instagram.
Фото: www.instagram.com/navalny
Почти сразу под постом появились ироничные комментарии:
"Навальный - как новый айфон: выходит раз в полгода".
"Тут мы можем увидеть господина Навального в естественной среде обитания [Голос Дроздова]".
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