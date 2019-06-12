Навальный о своём задержании на несанкционированном марше: "Любуюсь видом"

В среду, 12 июня, в ходе несанкционированного марша в поддержку Ивана Голунова был задержан Алексей Навальный. Ранее представители властей Москвы уведомили организаторов акции о незаконности их марша. Сам Иван Голунов говорил, что не считает логичным шествие, и просил людей остаться дома, уделяя больше времени своим близким. Как бы там ни было, активисты приняли решение пойти на несанкционированный марш, и Алексей Навальный в их числе.

После задержания Навальный продолжал стенографировать в социальных сетях.

"Очень похорошела Москва. Любуюсь видом", - написал он в Instagram.

Фото: www.instagram.com/navalny

Почти сразу под постом появились ироничные комментарии:

"Навальный - как новый айфон: выходит раз в полгода".

"Тут мы можем увидеть господина Навального в естественной среде обитания [Голос Дроздова]".