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Навальный не вернётся в Россию раньше 2021 года: Адвокат раскрыл юридическую причину

05 ноября 2020, 22:15  •  48 • Политика
Алексей Навальный пережидает в Германии, когда закроют уголовное дело об оскорблении ветерана, считает адвокат Дмитрий Аграновский. "Так что ждём его в России после Нового года и никак не раньше", - объяснил юрист.
Оппозиционер Алексей Навальный, несмотря на обещания вернуться в Россию, почему-то пока не спешит этого делать. Одну из возможных причин назвал российский адвокат Дмитрий Аграновский.
Он считает, что Навальный просто "пересиживает" в Германии перипетии своего уголовного дела. Речь идёт о деле об оскорблении ветерана, которое позволил себе борец с режимом в одном из своих сообщений в Twitter. Адвокат пояснил, что уголовное преследование Навального в случае его отсутствия на территории России до конца этого года в силу процессуальных причин прекращается. То есть с 1 января 2021 года он будет чист перед законом.
Так что ждём его в России после Нового года и никак не раньше, - написал Дмитрий Аграновский в своём Telegram-канале.
Напомним, что 20 августа Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт с оппозиционером был срочно посажен в Омске, где борцу с режимом оказали срочную помощь. После этого спецборт доставил Навального в берлинскую клинику "Шарите", где у него в анализах внезапно нашли "Новичок". Тем не менее это не помешало оппозиционеру полностью прийти в себя всего за пару недель. Сейчас он активно раздаёт интервью и отдыхает в Германии.

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