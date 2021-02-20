Навальный не побоялся Бога в суде

Блогер Алексей Навальный в очередной раз оскандалился на публике, сделав провокационные заявления в суде. Человек, показавший своё пренебрежительное отношение к пожилым людям, ценой здоровья которых выстояла страна, решил научить собравшихся в суде вере в Бога.

По его словам, будучи ранее "воинствующим атеистом", сейчас он "пришёл к Богу", что стало причиной насмешек над ним в ФБК*. По его словам, в организации находятся только атеисты.

"Выкручу ручку пафоса на максимум и поговорю с вами о Боге", - обратился он к судьям.

По его словам, "не всегда легко следовать Библии", но он "старается".

"Наверное, поэтому мне легче, чем всем другим в России, заниматься политикой", - сказал он.

"Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся", - процитировал блогер Евангелие от Матфея.

Напомним, Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Сторона обвинения просит для блогера назначить наказание в виде 3,5 лет лишения свободы и штрафа в 950 тысяч рублей. Сегодня продолжается рассмотрение этого дела в суде.