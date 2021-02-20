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Навальный не побоялся Бога в суде

20 февраля 2021, 13:05  •  121 • Политика
Блогер Алексей Навальный в очередной раз оскандалился на публике, сделав провокационные заявления в суде. Человек, показавший своё пренебрежительное отношение к пожилым людям, ценой здоровья которых выстояла страна, решил научить собравшихся в суде вере в Бога.
По его словам, будучи ранее "воинствующим атеистом", сейчас он "пришёл к Богу", что стало причиной насмешек над ним в ФБК*. По его словам, в организации находятся только атеисты.
"Выкручу ручку пафоса на максимум и поговорю с вами о Боге", - обратился он к судьям.
По его словам, "не всегда легко следовать Библии", но он "старается".
"Наверное, поэтому мне легче, чем всем другим в России, заниматься политикой", - сказал он.
"Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся", - процитировал блогер Евангелие от Матфея.
Напомним, Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Сторона обвинения просит для блогера назначить наказание в виде 3,5 лет лишения свободы и штрафа в 950 тысяч рублей. Сегодня продолжается рассмотрение этого дела в суде.
*Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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