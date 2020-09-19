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Навальный не может нормально ходить и разговаривать: Источник рассказал, что происходит в "Шарите"
19 сентября 2020, 02:30 • 11 • Политика
Источник в Берлине раскрыл подробности, каково состояние Навального. "Он уже дышит сам, но не может нормально говорить и ходить", - рассказал он.
Блогера Алексея Навального держат в Берлине под постоянной охраной, а со всех сотрудников клиники "Шарите" взята подписка о неразглашении. Тем не менее источнику Daily Storm удалось узнать о состоянии "борца с режимом".
По его словам, Навальный уже обходится без аппарата ИВЛ. Тем не менее его восстановление проходит медленнее, чем изначально ожидали берлинские врачи после того, как оппозиционер вышел из комы.
Источник добавил, что Навального охраняют сразу несколько силовых структур. Полиция Берлина - лишь одна из них. Любая утечка информации жёстко пресекается. За разглашение сведений о Навальном сотруднику больницы грозит по меньшей мере увольнение.
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