Навальный намеренно распространяет фейк о "православном Ватикане" за 140 млрд рублей

На странице безработного оппозиционера и блогера Алексея Навального в Twitter был опубликован фейк о том, что Патриарх Кирилл якобы попросил у государства построить в Сергиевом Посаде "православный Ватикан" стоимостью в 140 миллиардов рублей. О том, как обстоят дела на самом деле, Царьграду рассказал председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Оказалось, что речь идет всего лишь о проекте стратегии развития Сергиева Посада до 2025 года. При этом к Русской Церкви документ не имеет никакого отношения.

"Речь идёт о некоем "православном Ватикане" и том, что Церковь что-то себе "просит". Это всё – наглая и бессовестная ложь!" - сказал протоиерей Леонид Калинин в интервью Царьграду.

Он пояснил, что самом деле проект развития Сергиева Посада – это лишь один из крупнейших социальных проектов, которые сегодня реализуются в малых исторических городах России с учетом местной специфики. Поскольку Сергиев Посад является сердцем Православия - церковная составляющая этого проекта вполне очевидна. Ни о каком "православном Ватикане" Русская Церковь ни у кого не просила.

Фото: Twitter/@navalny