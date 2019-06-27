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Навальный намеренно распространяет фейк о "православном Ватикане" за 140 млрд рублей

27 июня 2019, 21:54  •  45 • Политика
Оппозиционер и блогер Навальный разместил сведения о том, что Патриарх Кирилл якобы просит государство построить "православный Ватикан" за 140 миллиардов рублей в Сергиевом Посаде. В Русской Церкви жестко опровергли эту информацию.
На странице безработного оппозиционера и блогера Алексея Навального в Twitter был опубликован фейк о том, что Патриарх Кирилл якобы попросил у государства построить в Сергиевом Посаде "православный Ватикан" стоимостью в 140 миллиардов рублей. О том, как обстоят дела на самом деле, Царьграду рассказал председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
Оказалось, что речь идет всего лишь о проекте стратегии развития Сергиева Посада до 2025 года. При этом к Русской Церкви документ не имеет никакого отношения.
"Речь идёт о некоем "православном Ватикане" и том, что Церковь что-то себе "просит". Это всё – наглая и бессовестная ложь!" - сказал протоиерей Леонид Калинин в интервью Царьграду.
Он пояснил, что самом деле проект развития Сергиева Посада – это лишь один из крупнейших социальных проектов, которые сегодня реализуются в малых исторических городах России с учетом местной специфики. Поскольку Сергиев Посад является сердцем Православия - церковная составляющая этого проекта вполне очевидна. Ни о каком "православном Ватикане" Русская Церковь ни у кого не просила.
Фото: Twitter/@navalny

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