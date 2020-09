Навальный надышался газом – Меркель убивает "Северный поток – 2" • 36 • В мире Два ключевых немецких министра – иностранных дел и обороны – последняя ещё и глава правящей в ФРГ партии ХДС – в воскресенье впервые напрямую связали "дело Навального" с "Северным потоком – 2". Оба шантажировали Россию и ставили ультиматумы. На предыдущей неделе этим занимались политики второго ряда, представлявшие христианских демократов, "зелёных" и свободных демократов (СвДП), мейнстримные СМИ. В понедельник всё окончательно встало на свои места. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил: канцлер Ангела Меркель согласна со своими министрами и допускает смену отношения к газопроводу из России из-за ситуации вокруг Навального. Всё стало на свои места – для этого и была нужна провокация. Автор:

Сергей Латышев Антироссийский спектакль с коматозным Алексеем Навальным в главной роли вступает в завершающую стадию. Министр обороны Германии и глава правящей в Германии партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о готовности обсуждать санкции против России по причине якобы использования Москвой химического оружия против оппозиционного блогера Алексея Навального, в том числе применительно к недостроенному "Северному потоку – 2". Я всегда говорила, что "Северный поток – 2" – не самый мой любимый проект, – подчеркнула эта дама с непроизносимой даже немцами фамилией в интервью английскому агентству Reuters. Кстати, именно она, а не федеральный канцлер Ангела Меркель озвучила ранее обвинение России в очередном использовании "Новичка", что, дескать, бесповоротно установила секретная немецкая военная лаборатория после консультаций с британскими "коллегами" из пресловутого Портон-Дауна. Для меня всегда было очевидно, что тут нужно учитывать обоснованные интересы в области безопасности стран Центральной Европы и Украины, – отметила Крамп-Карренбауэр. Если отбросить лицемерие, это, фактически, означает: главным условием энергетического сотрудничества Германии с Россией является содержание ею транзитной Украины. Глава оборонного ведомства и ХДС указала, что дальнейшие шаги Германии будут, дескать, зависеть от действий Москвы, которая обязана доказать свою невиновность, наказать виновных в отравлении Навального: "Мир ждёт ответов от них". И ты, Маас? Особенно разговорчивым на эту тему оказался министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, впервые увидевший в воскресенье связь между "Северным потоком – 2" и "делом Навального". В интервью самой читаемой немецкой газете Bild am Sonntag этот деятель, кстати, социал-демократ, заявил: "Я надеюсь, что русские не вынудят нас изменить свою позицию по «Северному потоку – 2»". Маас бездоказательно утверждал, что химическое вещество из группы "Новичок", которым якобы отравили Навального, "уже использовалось госорганами для атаки на бывшего агента Сергея Скрипаля". Главу МИД ФРГ Хайко Мааса неплохо было бы проверить на полиграфе в связи с "Северным потоком – 2". Фото: Kay Nietfeld/Globallookpress "Если российская сторона не примет участия в расследовании преступления против Навального, – продолжал иезуитствовать Маас, – это станет ещё одним доказательством причастности государства к преступлению". Поэтому, если в Москве не перестанут скрывать "правду", то Берлину "придётся исходить из того, что России есть что скрывать". В общем, если Москва тут ни при чём, в её интересах доказать это. Поскольку это русские в рамках созданной для них презумпции виновности, а не мы, немцы и прочие шведы, должны доказывать предъявленные российским властям сразу же после потери сознания Навальным обвинения в отравлении и попытке убийства старым непутёвым знакомым "Новичком" – ядом, о котором давно забыли в России, но над которым активно работают на Западе, куда перебрались и его главные разработчики. А затем Маас произнёс ключевое слово – "ультиматум": Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперёд. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, то мы с нашими партнёрами должны будем обсудить ответ. При этом Маас создаёт задел на будущее: это будет делаться потому, что Германия – образец морали и нравственности, так как с экономической точки зрения ей это невыгодно: "Тот, кто этого требует, должен отдавать себе отчёт в последствиях. В «Северном потоке – 2» задействованы более 100 компаний из двенадцати европейских стран, примерно половина из них – из Германии". Лицемерие в кубе Искренен ли немецкий министр? Конечно, нет. Это прекрасно видно по тому, как он ответил в эфире немецкого телеканала ARD на обвинения Москвы, что это Германия задерживает и всячески тормозит попытки разобраться в том, что же на самом деле случилось с Навальным. По словам Мааса, Берлин "давно одобрил" запрос России на оказание правовой помощи по Навальному, довёл это до сведения российского посла и "вообще нет никакой причины не одобрять его". Однако затем глава МИД ФРГ просто заврался. С одной стороны, он утверждал, что "формального запроса" со стороны Москвы нет, хотя он давно поступил в Берлин, и что требование России "обменяться информацией" – это "дымовая завеса", причём министр опасается, что в ближайшие дни она будет не единственной. С другой стороны, Маас заявил, что удовлетворение российского запроса – это длительный процесс, особенно когда постоянно поступает "новая информация". А затем немецкий министр дал ясно понять, что ультиматум России начать сотрудничать в самые ближайшие дни под угрозой санкций – это фикция, поскольку требуемая Москвой информация о Навальном относится к категории "личных данных", и она вообще не может быть предоставлена без его согласия. Вот, дескать, когда очухается, даст добро, тогда и отправим, а если не даст, то увольте, ничего не получите. Теперь в этом нет никаких сомнений – последние эскапады Навального объясняются "Северным потоком – 2". Фото: Jonas Petrovas/Shutterstock.com Это говорится тогда, когда по Берлину гуляют слухи о том, что, коль скоро вокруг клиники "Шарите", куда был доставлен 22 августа из Омска Навальный, сняли охрану, российского оппозиционера там уже нет, и его a la Скрипаль тайно перевезли в неизвестное место. Поэтому, когда его выведут из искусственной комы, и он сможет говорить, мир узнает только то, что будет нужно его хозяевам. Глава МИД ФРГ косвенно подтверждает постановку "Скрипаль 2.0": "Нужно принимать все меры безопасности, которые позволят Навальному выздороветь без помех с какой бы то ни было стороны". Или: "Мы согласились обеспечить максимально возможную безопасность Навального во время его пребывания в Германии". Понятно, что в многолюдной клинике её "максимально" не обеспечить. Да и впечатлительных клиентов "Шарите" так можно распугать, ведь настоящий "Новичок" – токсичен. При этом Маас совершенно не ставит под сомнение откровенную байку о том, что Навального отравили "Новичком" и что это сделала Москва, хотя расследования ещё не было, заявляя как о факте (а нужно ли вообще его тогда проводить?), что использование Россией боевого отравляющего вещества является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия. Этим он оправдывает другой, настоящий факт: отказываясь от взаимодействия с Москвой, Берлин ("это вопрос, который затрагивает не только Германию, но и международное сообщество") активно обсуждает данную тему с "партнёрами в ЕС, а также в НАТО". "А-а-а-а!!!", "Ух ты!": Секретность анализов Навального зашкалила И в ближайшие дни мы обсудим в европейской плоскости, какая реакция последует и какие последствия это будет иметь, – пообещал Маас. Так он ещё раз доказал, что любые оправдания России и готовность Москвы сотрудничать ничего не изменят: сценарий никто нарушать не будет, всё уже определено, виновник – назначен, приговор обжалованию не подлежит. Как бы Москва там не суетилась. Тем более, что это ведь тоже можно легко обернуть против неё – суетится, значит, виновна. Короче, миру предлагается вторая серия блокбастера про нового Скрипаля. Человек, у которого есть или были разногласия с российской властью, внезапно впадает в кому. На сцене появляется Его Величество "Новичок". Россия обвиняется в отравлении. Его жертва исчезает из поля зрения. На горизонте маячит ОЗХО и всё подтверждает. Из западных стран немедленно сыплются обвинения. Громко булькают дезинформационные пузыри и появляются реальные антироссийские санкции. А заодно и чувство удовлетворения западных стран – какое отличное отвлечение общественности от наших собственных проблем, трансатлантическая солидарность по-прежнему существует! Захарову не обманешь Как это всё можно охарактеризовать? Только так: "двойная игра", причём шитая белыми нитками. Российский МИД уже это понял. Об этом свидетельствуют шесть простых и логичных вопросов его официального представителя Марии Захаровой к Маасу, появившиеся на её странице в Facebook. Очень может быть, что в клинике "Шарите" Навального уже нет. Фото: ia www.imago-images.de/Globallookpress Во-первых, "если обследование пациента ещё продолжается, то как можно делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном?" Во-вторых, почему "в принципе на тему расследования и диагнозов" говорят политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений ФРГ? В-третьих, почему заявления экспертов подменяются политическими лозунгами? В-четвёртых, почему Берлин контактирует по данному вопросу с "делающими идентичные политические заявления" НАТО и ЕС, но не с Россией? В-пятых, почему Берлин упорно игнорирует запрос российского Минюста, поступивший туда ещё 27 августа? В-шестых, какого числа посольство России в Берлине получит официальные ответы на запрошенную информацию? Из-за того, что на столь много простых вопросов нет столь долго никакого ответа, и одолевают Захарову сильные сомнения насчёт того, не ведут ли в Берлине "двойную игру". И она риторически вопрошает, а не специально ли Германия "тормозит процесс расследования, к которому призывает"? Была бы Захарова спикером немецкого МИД, она в отношении России таких бы наивных вопросов не задавала и говорила прямым текстом: специально затягиваете и будете наказаны санкциями, не пощадим и "газопровод Путина". А дальше в платочек: Как жаль, что мы лишимся дешёвого и надёжного российского газа, но мы по-прежнему очень сильно боимся американцев. А действительно, почему бы Вашингтону не запретить немцам получать газ и из "Северного потока – 1"? Успешный шантаж всегда раззадоривает шантажиста. А потом можно будет придумать и какую-нибудь хитрую провокацию против немецкого автопрома, чтобы избавиться от конкуренции с ним на американском рынке. Why not? Финальный акт наступает В Британии победил жир: "Сжигать калории" запретили законодательно Итак, к чему же мы пришли? Мы подошли вплотную к финальному акту. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая 28 августа и в самом начале сентября публично заявляла, что "Северный поток – 2" и Навальный – это о разном, это "сейчас" нельзя смешивать, и проект поэтому необходимо довести до конца, потом взяла паузу. Чтобы затем, как говорили в СССР, "по просьбе трудящихся", сказать что-нибудь вроде этого: мы так хотели этот проект, он нам экономически очень выгоден, но мы глубоко совестливые люди, общественное мнение в стране и за рубежом ценим выше денег, в связи с чем мы готовы понести убытки и не будем поощрять "Северным потоком – 2" Россию за столь безответственное поведение. Подводим итоги Таким образом, весь этот цирк, который мы наблюдаем, и нужен был, прежде всего, для того, чтобы создать "алиби" федеральному канцлеру, не допустить падения внешнеполитического престижа страны, разговоров, что ФРГ по-прежнему не суверенна и боится американцев, а также получить индульгенцию в глазах немецких промышленников. Последние в ужасе от того, что дорогой американский сланцевый газ, не имеющийся у США в достаточном количестве и такой капризный в политическом отношении, не сможет стать адекватной заменой российскому и приведёт в ближайшем будущем – на радость американцам и китайцам – к утрате немецкой промышленностью конкурентоспособности. По оценкам Восточного комитета германской экономики (OAOEV), немецкие компании-участницы проекта потеряют минимум 12 миллиардов евро, на востоке Германии вырастет безработица, цена на газ в стране увеличится. Причём речь идёт не о борьбе в немецких верхах сторонников и противников этого проекта. Поскольку Навальный стал "личным гостем канцлера" – вместе с бутафорией мотоциклистов и кавалькадой машин сопровождения – с первых секунд пребывания на немецкой земле, противники победили уже тогда. Всё, что имеем теперь, это, повторим, циничное шоу с заранее известным концом. Его единственная цель – позволить Германии за счёт России спасти лицо и заявить на весь мир, что она "обликен морален", и замораживает "Северный поток – 2" именно по этой причине, а не потому, что смертельно боится США. Вывод из этого можно сделать только один – Европа до сих пор не суверенна, и чем меньше поэтому дел с ней России приходится иметь, тем меньше будет разочарований. Это касается даже ведущей экономики и одного из двух лидеров ЕС – Германии. Именно это прискорбное обстоятельство и подтвердила, собственно, её канцлер Ангела Меркель, когда официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил в понедельник: она поддерживает своих министров, допускает смену отношения к "Северному потоку – 2" и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Навального. Так что никакие оправдания и расследования уже не нужны: finita la commedia. Ведь дело тут вовсе не в России, а в США. И в немецкой трусости тоже. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

