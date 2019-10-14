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Навальный летел в Ростов, а приземлился в Нью-Йорке: в соцсетях не устают подкалывать блогера
14 октября 2019, 15:39 • 108 • Политика
Алексей Навальный, как и предполагали ранее пользователи соцсетей, летел в Ростов, а приземлился в Нью-Йорке. Впрочем, у этой шутки есть двойное и даже тройное дно. Поэтому пользователи соцсетей не устают подкалывать блогера.
Глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вместе с другом Георгием Албуровым летели в Ростов, но... приземлились в Нью-Йорке. Впрочем, на лжи приятелей поймали еще пару дней назад, когда Навальный опубликовал в Instagram видео, где он вместе с Албуровым рассказывает о полете в Ростов-на-Дону.
На самом деле получилась шутка в шутке с шуткой. Только в случае с Навальным такие варианты давно не срабатывают.
"Вот человек, который похож на Руслана Шаведдинова, - представлял своего приятеля Албурова Навальный. - Скажите, Руслан, зачем вы летите в Торонто?"
А тот отвечал:
"На самом деле я Кира Ярмыш, как вы видите по моим лоснящимся рыжим локонам, и я лечу в Ростов".
Подходили и Албуров, и Навальный к стойке регистрации рейса в Нью-Йорк, что и отметили накануне пользователи соцсетей. Сегодня Life Shot опубликовал видео из американского аэропорта, где приземлились приятели.
"Навальный и Албуров, "летевшие в Ростов", приземлились в Нью-Йорке, - пишут журналисты. - Либо ростовскому аэропорту присвоили имя Джона Кеннеди".
Фото: t.me/Lshot.
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