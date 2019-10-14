Навальный летел в Ростов, а приземлился в Нью-Йорке: в соцсетях не устают подкалывать блогера

Глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вместе с другом Георгием Албуровым летели в Ростов, но... приземлились в Нью-Йорке. Впрочем, на лжи приятелей поймали еще пару дней назад, когда Навальный опубликовал в Instagram видео, где он вместе с Албуровым рассказывает о полете в Ростов-на-Дону.

На самом деле получилась шутка в шутке с шуткой. Только в случае с Навальным такие варианты давно не срабатывают.

"Вот человек, который похож на Руслана Шаведдинова, - представлял своего приятеля Албурова Навальный. - Скажите, Руслан, зачем вы летите в Торонто?"

А тот отвечал:

"На самом деле я Кира Ярмыш, как вы видите по моим лоснящимся рыжим локонам, и я лечу в Ростов".

Подходили и Албуров, и Навальный к стойке регистрации рейса в Нью-Йорк, что и отметили накануне пользователи соцсетей. Сегодня Life Shot опубликовал видео из американского аэропорта, где приземлились приятели.

"Навальный и Албуров, "летевшие в Ростов", приземлились в Нью-Йорке, - пишут журналисты. - Либо ростовскому аэропорту присвоили имя Джона Кеннеди".

Фото: t.me/Lshot.