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Навальный хотел взорвать "бомбу": Доктор Сосновский "расшифровал" арест "берлинского пациента"
21 января 2021, 13:15 • 257 • Политика
Политолог Александр Сосновский в прямом радиоэфире подробно объяснил, что стояло за арестом "берлинского пациента". Эксперт заявил, что Навальный своим "расследованием" хотел взорвать информационную "бомбу", но что-то пошло не так.
По мнению Александра Сосновского, задержание Алексея Навального сразу по прилёте в Россию было совершенно правильным и многими ожидаемым решением. Если бы его арестовали через день или через два после прибытия, это ничего не изменило бы, уверен Сосновский: крики о "кровавом режиме" и "гэбне" всё равно прозвучали бы.
В беседе с "Радио КП" Сосновский отметил, что в планы Навального вовсе не входило возвращение в Россию: он хотел вести свои "расследования" из Германии, чтобы безнаказанно "взорвать бомбу" своим псевдорасследованием.
Но власти ФРГ, считает политолог, вовремя распознали опасность и попросту экстрадировали "берлинского пациента". "Навальному очень быстро подготовили эвакуацию, которая превратилась в экстрадицию", - прямо заявил Сосновский.
С ним не встретилась ни Меркель, никто из высшего руководства. Все прошло точно так, как экстрадируют каких-то преступников. Его под конвоем провели в самолёт, за него сделали check-in сотрудники охраны, у него даже в руках не было этих паспортов. Его усадили в самолёт, закрыли дверцу, и на этом всё закончилось.
Сосновский считает, что Навальный себя полностью раскрыл: "Это его проигрыш, и это его полный провал".
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