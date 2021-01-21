Навальный хотел взорвать "бомбу": Доктор Сосновский "расшифровал" арест "берлинского пациента"

По мнению Александра Сосновского, задержание Алексея Навального сразу по прилёте в Россию было совершенно правильным и многими ожидаемым решением. Если бы его арестовали через день или через два после прибытия, это ничего не изменило бы, уверен Сосновский: крики о "кровавом режиме" и "гэбне" всё равно прозвучали бы.

В беседе с "Радио КП" Сосновский отметил, что в планы Навального вовсе не входило возвращение в Россию: он хотел вести свои "расследования" из Германии, чтобы безнаказанно "взорвать бомбу" своим псевдорасследованием.

Но власти ФРГ, считает политолог, вовремя распознали опасность и попросту экстрадировали "берлинского пациента". "Навальному очень быстро подготовили эвакуацию, которая превратилась в экстрадицию", - прямо заявил Сосновский.

С ним не встретилась ни Меркель, никто из высшего руководства. Все прошло точно так, как экстрадируют каких-то преступников. Его под конвоем провели в самолёт, за него сделали check-in сотрудники охраны, у него даже в руках не было этих паспортов. Его усадили в самолёт, закрыли дверцу, и на этом всё закончилось.

Сосновский считает, что Навальный себя полностью раскрыл: "Это его проигрыш, и это его полный провал".