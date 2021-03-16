Навальный из "концлагеря" насмешил французов "до слёз": Скоро скажет, что "заключён вместе с НЛО"

Читатели французской Le Figaro признались, что смеялись "до слёз" после признания блогера Алексея Навального в Instagram о том, что он находится в "концлагере". Один из комментаторов предположил, что скоро оппозиционер заявит, что его заключили в "Ангар 18" вместе с НЛО.

Под статьёй в Le Figaro о заявлении Навального в Instagram про то, что он попал в настоящий "концлагерь", а не в колонию, пользователи оставили множество комментариев.

"Я смеялся до слёз, когда узнал из новостей Cnews, что агент ЦРУ Навальный написал в соцсетях об условиях своего содержания… Ну, охрана оставила ему телефон, прямо отель «Ритц»!" - пишет Clairobscur.

Он напомнил об условиях содержания в американских и китайских тюрьмах, где Навальному вряд ли дали бы телефон.

"Мы знаем, что этот джентльмен склонен к преувеличениям и злоупотребляет социальными сетями: как пример - известный несуществующий дворец Путина. Ещё немного, и он скажет нам, что заключён в "Ангар 18" (вместе с НЛО)", - пишет Montabo.

Читательница Y. Yanka называет Навального "любимчиком АФП", который полностью отрезан от внешнего мира, но всё равно может общаться, и это удивительно, отмечает девушка.

"Может быть, "Фигаро" стоит оставить картонного оппозиционера в покое и поинтересоваться условиями содержания под стражей Джулиана Ассанжа, арестованного Западом за то, что он осмелился раскрыть гнусность сильных мира сего и их высокую степень коррупции?" - предложила она редакции.

"Откровенно говоря, может ли кто-нибудь объяснить нам, как отправляют сообщения в «Инстаграм» из концлагеря? В самолёте есть репортёр?" - иронизирует France1978.

В свою очередь schlossmi отмечает: неужели ни у кого не вызывает изумления общение через Instagram из недр ГУЛАГа.

"И вы действительно в это верите?" - вопрошает пользователь.