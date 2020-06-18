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Навальный испугался и соврал снова: Соловьёв о попытке загладить вину перед ветеранами
18 июня 2020, 10:00 • 179 • Политика
Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал попытку Алексея Навального загладить вину перед ветеранами. Он считает: оппозиционером руководит страх, что не мешает ему врать снова и снова.
Навальный рассказал на своём сайте о коротком законопроекте, в котором предлагает поднять ветеранам Великой Отечественной войны пенсию до уровня тех, кого они победили. В качестве примера оппозиционер привёл ежемесячные выплаты младшим офицерам вермахта - 188 тысяч рублей. Российским же старикам, которые воевали, предлагается платить 200 тысяч.
Владимир Соловьёв сказал, что ему такое предложение неинтересно.
"Потому что нацистская сволочь ещё не извинилась перед ветеранами, а теперь пытается, испугавшись, отмазываться. Сравнивая российских ветеранов, даже чисто филологически, со своими друзьями. Это якобы его предложение - куча вранья", - считает журналист.
В беседе с Царьградом он отметил, что идея и текст, вероятнее всего, принадлежат псевдоэкономическим советникам Навального.
"Они, кстати, и в этом документе много чего сказали неточно. Переврали или забыли. В частности, забыли квартиры для наших ветеранов. Ну, это даже говорить смешно. У Навального в башке, опять же, вермахт, а близкие ему - власовцы и нацисты", - уверен Владимир Соловьёв.
По его словам, не стоит даже обсуждать "этого подонка, который не нашёл в себе смелости и мужества извиниться за своих нацистских сторонников". Здесь речь идёт о тех, кто пытался разместить и размещал портреты нацистских преступников в "Бессмертном полку".
По мнению телеведущего, Алексеем Навальным руководит даже не лицемерие, а страх. Страх перед тюремным заключением.
"Но украинские нацисты - они же его ждут. Они же опубликовали призыв ему - бежать на Украину, где они готовы дать ему убежище", - напомнил Владимир Соловьёв.
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