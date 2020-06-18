Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Главная / Политика

Навальный испугался и соврал снова: Соловьёв о попытке загладить вину перед ветеранами

18 июня 2020, 10:00  •  179 • Политика
Журналист и телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал попытку Алексея Навального загладить вину перед ветеранами. Он считает: оппозиционером руководит страх, что не мешает ему врать снова и снова.
Навальный рассказал на своём сайте о коротком законопроекте, в котором предлагает поднять ветеранам Великой Отечественной войны пенсию до уровня тех, кого они победили. В качестве примера оппозиционер привёл ежемесячные выплаты младшим офицерам вермахта - 188 тысяч рублей. Российским же старикам, которые воевали, предлагается платить 200 тысяч.
Владимир Соловьёв сказал, что ему такое предложение неинтересно.
"Потому что нацистская сволочь ещё не извинилась перед ветеранами, а теперь пытается, испугавшись, отмазываться. Сравнивая российских ветеранов, даже чисто филологически, со своими друзьями. Это якобы его предложение - куча вранья", - считает журналист.
В беседе с Царьградом он отметил, что идея и текст, вероятнее всего, принадлежат псевдоэкономическим советникам Навального.
"Они, кстати, и в этом документе много чего сказали неточно. Переврали или забыли. В частности, забыли квартиры для наших ветеранов. Ну, это даже говорить смешно. У Навального в башке, опять же, вермахт, а близкие ему - власовцы и нацисты", - уверен Владимир Соловьёв.
По его словам, не стоит даже обсуждать "этого подонка, который не нашёл в себе смелости и мужества извиниться за своих нацистских сторонников". Здесь речь идёт о тех, кто пытался разместить и размещал портреты нацистских преступников в "Бессмертном полку".
Навальный не изгнал из своих рядов, из своих офисов власовцев, бандеровцев, открытых нацистов. Он не извинился перед оскорблёнными ветеранами. Но почувствовав, что его задницу могут засадить в тюрьму, изменив ему срок с условного, сейчас пытается что-то вбросить. Он бы до 9 Мая что-нибудь предложил. Ясно, что это не его идея, - отметил Соловьёв.
По мнению телеведущего, Алексеем Навальным руководит даже не лицемерие, а страх. Страх перед тюремным заключением.
"Но украинские нацисты - они же его ждут. Они же опубликовали призыв ему - бежать на Украину, где они готовы дать ему убежище", - напомнил Владимир Соловьёв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



179
Источник
Похожие новости
18 июня 2020, 01:00
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
18 июня 2020, 03:00
В Чёрное море проник эсминец США. Русские силы начали комплекс мероприятий: "Всё под контролем"
18 июня 2020, 03:00
"Ждём, когда Трамп потратит миллионы": Американцы высмеяли своего президента из-за туннеля Путина
18 июня 2020, 01:00
Что теперь будет с Навальным? Оскорблённый им ветеран официально признан потерпевшим
18 июня 2020, 01:00
Ответ надо продумать: Санкции США против "Северного потока - 2" взволновали бундестаг
18 июня 2020, 01:00
Для каких стран Россия печатает деньги? Выяснилось, как наши банкноты оказались на Ближнем Востоке
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2020, 20:00
"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня
12 июня 2020, 18:25
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
12 июня 2020, 13:25
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
12 июня 2020, 23:00
"Не везёт": Позор американских военных в состязании с русскими сняли на видео
11 июня 2020, 17:00
Крымский сценарий для Донбасса может стать реальностью
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
12 июня 2020, 21:00
"Тут было что скрывать": Тимошенко рассказала, что отдал Зеленский за деньги МВФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.