Навальный испугался и соврал снова: Соловьёв о попытке загладить вину перед ветеранами

Навальный рассказал на своём сайте о коротком законопроекте, в котором предлагает поднять ветеранам Великой Отечественной войны пенсию до уровня тех, кого они победили. В качестве примера оппозиционер привёл ежемесячные выплаты младшим офицерам вермахта - 188 тысяч рублей. Российским же старикам, которые воевали, предлагается платить 200 тысяч.

Владимир Соловьёв сказал, что ему такое предложение неинтересно.

"Потому что нацистская сволочь ещё не извинилась перед ветеранами, а теперь пытается, испугавшись, отмазываться. Сравнивая российских ветеранов, даже чисто филологически, со своими друзьями. Это якобы его предложение - куча вранья", - считает журналист.

В беседе с Царьградом он отметил, что идея и текст, вероятнее всего, принадлежат псевдоэкономическим советникам Навального.

"Они, кстати, и в этом документе много чего сказали неточно. Переврали или забыли. В частности, забыли квартиры для наших ветеранов. Ну, это даже говорить смешно. У Навального в башке, опять же, вермахт, а близкие ему - власовцы и нацисты", - уверен Владимир Соловьёв.

По его словам, не стоит даже обсуждать "этого подонка, который не нашёл в себе смелости и мужества извиниться за своих нацистских сторонников". Здесь речь идёт о тех, кто пытался разместить и размещал портреты нацистских преступников в "Бессмертном полку".

Навальный не изгнал из своих рядов, из своих офисов власовцев, бандеровцев, открытых нацистов. Он не извинился перед оскорблёнными ветеранами. Но почувствовав, что его задницу могут засадить в тюрьму, изменив ему срок с условного, сейчас пытается что-то вбросить. Он бы до 9 Мая что-нибудь предложил. Ясно, что это не его идея, - отметил Соловьёв.

По мнению телеведущего, Алексеем Навальным руководит даже не лицемерие, а страх. Страх перед тюремным заключением.

"Но украинские нацисты - они же его ждут. Они же опубликовали призыв ему - бежать на Украину, где они готовы дать ему убежище", - напомнил Владимир Соловьёв.