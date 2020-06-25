Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не...
Страны Европы переругались из-за российской статьи
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
Главная / Политика

Навальный использовал голый хэштег в надежде на лайки. И попался на ошибке

25 июня 2020, 23:00  •  26 • Политика
Алексей Навальный попытался использовать эротический хэштег для раскрутки поста против голосования за поправки к Конституции, но даже с этим не справился. "Ты даже тег #нюдсочетверг не смог с 1 раза нормально написать). А всё в процессы сложные лезешь)", - смеются над ним в соцсетях.
Эпичным провалом закончилась попытка блогера и оппозиционера Алексея Навального попиариться за счёт эротического хэштега в Twitter. Борец с режимом банально не смог правильно его написать, чем вызвал насмешки пользователей соцсети.
Речь идёт о хэштеге #нюдсочетверг. Под этим тегом каждый четверг пользователи Twitter выкладывают свои эротические фотографии. Навальный решил воспользоваться этим для пропаганды против голосования за поправки к Конституции, но не сумел правильно написать хэштег, сделав в нём сразу две ошибки.
"Каждый четверг мой твит с тегом #нюдесчетверг становится самым популярным", - написал Навальный на своей странице в Twitter.
"Навальный, ну какое тебе голосование? Ты даже тег #нюдсочетверг не смог с 1 раза нормально написать). А всё в процессы сложные лезешь)", - смеются над ним в комментариях.
Фото: скриншот Twitter/@navalny
В настоящий момент ошибка уже исправлена, однако пользователи соцсети успели сделать скриншоты. Также провал Навального вдохновил пользователей на использование хэштега #нюдсочетверг для контрпропаганды.
Фото: скриншот Twitter/@GalacticPorte
Фото: скриншот Twitter/@volksrussische

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
25 июня 2020, 02:00
"Нужно понимать, что...": Песков объяснил, как Путин совершил "прыжок в будущее"
25 июня 2020, 16:00
СМИ: Путин разругался с Лукашенко
25 июня 2020, 10:00
"Русские должны быть благодарны Горбачёву": Сатановский перечислил "заслуги" экс-президента СССР
25 июня 2020, 06:00
"Путин не может просто стать пенсионером и сидеть на даче": Кто будет править в России после 2024-го
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до па...
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослу...
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2020, 04:00
Очередное предупреждение: Секрет статьи Путина раскрыт
22 июня 2020, 09:00
"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе рассказал Баранец
20 июня 2020, 04:00
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы
21 июня 2020, 18:25
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - Восток
21 июня 2020, 05:00
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
20 июня 2020, 02:00
Гарри одумался: Блудный принц Уэльский возвращается в Великобританию. А как же Меган?
19 июня 2020, 07:00
Путин раскрыл, кого считает предателями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.