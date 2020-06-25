|
Навальный использовал голый хэштег в надежде на лайки. И попался на ошибке
25 июня 2020, 23:00 • 26 • Политика
Алексей Навальный попытался использовать эротический хэштег для раскрутки поста против голосования за поправки к Конституции, но даже с этим не справился. "Ты даже тег #нюдсочетверг не смог с 1 раза нормально написать). А всё в процессы сложные лезешь)", - смеются над ним в соцсетях.
Эпичным провалом закончилась попытка блогера и оппозиционера Алексея Навального попиариться за счёт эротического хэштега в Twitter. Борец с режимом банально не смог правильно его написать, чем вызвал насмешки пользователей соцсети.
Речь идёт о хэштеге #нюдсочетверг. Под этим тегом каждый четверг пользователи Twitter выкладывают свои эротические фотографии. Навальный решил воспользоваться этим для пропаганды против голосования за поправки к Конституции, но не сумел правильно написать хэштег, сделав в нём сразу две ошибки.
Фото: скриншот Twitter/@navalny
В настоящий момент ошибка уже исправлена, однако пользователи соцсети успели сделать скриншоты. Также провал Навального вдохновил пользователей на использование хэштега #нюдсочетверг для контрпропаганды.
Фото: скриншот Twitter/@GalacticPorte
Фото: скриншот Twitter/@volksrussische
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июня 2020, 04:00
|
22 июня 2020, 09:00
|
20 июня 2020, 04:00
|
21 июня 2020, 18:25
|
21 июня 2020, 05:00
|
20 июня 2020, 02:00
|
19 июня 2020, 07:00