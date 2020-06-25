Навальный использовал голый хэштег в надежде на лайки. И попался на ошибке

Эпичным провалом закончилась попытка блогера и оппозиционера Алексея Навального попиариться за счёт эротического хэштега в Twitter. Борец с режимом банально не смог правильно его написать, чем вызвал насмешки пользователей соцсети.

Речь идёт о хэштеге #нюдсочетверг. Под этим тегом каждый четверг пользователи Twitter выкладывают свои эротические фотографии. Навальный решил воспользоваться этим для пропаганды против голосования за поправки к Конституции, но не сумел правильно написать хэштег, сделав в нём сразу две ошибки.

"Каждый четверг мой твит с тегом #нюдесчетверг становится самым популярным", - написал Навальный на своей странице в Twitter. "Навальный, ну какое тебе голосование? Ты даже тег #нюдсочетверг не смог с 1 раза нормально написать). А всё в процессы сложные лезешь)", - смеются над ним в комментариях.

Фото: скриншот Twitter/@navalny

В настоящий момент ошибка уже исправлена, однако пользователи соцсети успели сделать скриншоты. Также провал Навального вдохновил пользователей на использование хэштега #нюдсочетверг для контрпропаганды.

Фото: скриншот Twitter/@GalacticPorte

Фото: скриншот Twitter/@volksrussische