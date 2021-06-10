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Навальный и Ко собрались эволюционировать, но пока действуют по старинке

10 июня 2021, 02:45  •  33 • Политика
Алексей Навальный опубликовал новый пост, где написал о судьбе его Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*). После объявления организации экстремистской и её ликвидации оппозиционер и его команда собрались эволюционировать. Пока что действуют по старинке, ничего не меняя.
Навальный как эксперт по судам сильно обиделся, что его не позвали на заседание, где речь шла об ФБК*.
"Процесс был закрытый. А я сам в нём не просто не участвовал, хоть мы и требовали этого, меня даже не пригласили", - написал в Instagram отбывающий уголовный срок оппозиционер.
Сторону обвинения представлял прокурор Денис Попов. Даже в коротком тексте поста осуждённый нашёл возможность для обличения и морализаторства - всё как и раньше, по старинке. Навальный вдруг вспомнил, что об этом человеке делал расследование. В сториз Instagram осуждённый разместил нарезку из того фильма конца 2019 года, не поленившись сделать скриншоты и оставить ссылку.
Оппозиционер отметил, что ему безразлично название его организаций. Потому что это нечто большее, чем название, бумажка и офис. Навальный и Ко - это люди, которые объединяют и организуют. Дальше в посте приведены избитые формулировки про борьбу с коррупцией, за равенство перед законом и честные суды.
"Сейчас всё поймём. Разберёмся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся", - пообещал Алексей Навальный.
Он тут же пригрозил, что он и его единомышленники от своих идей и целей не отступятся.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК*) - включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. С 9.06.2021 - экстремистская организация.

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