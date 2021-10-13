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Навальный и его болото: Послание с зоны прочли между строк

13 октября 2021, 23:20  •  103 • Политика
Известный осуждённый оппозиционер написал "письмо друзьям". Послание с зоны политический эксперт Иосиф Дискин и политолог Сергей Маркелов прочли между строк. Навальный и его болото не в лучшем положении.
Издание "Медуза"* опубликовало "Письмо друзьям" - послание от Алексея Навального, отправленное из исправительной колонии, где он отбывает назначенное судом наказание. Оппозиционер взывает к своим сторонникам и призывает "жестить" дальше.
Политический эксперт Иосиф Дискин считает, что главной задачей Навальный ставил напомнить о своём существовании и продемонстрировать, что он сохранил своё влияние на политическую повестку дня.
"Это ключевой вопрос, потому что главная угроза для него - это забвение", - произнёс Дискин в беседе с Царьградом.
Он отметил, что Навальный удивительно последователен в крайней нелюбви к народу России, желании ему нищеты, чтобы эта нищета стала условием политической турбулентности.
"На мой взгляд, очень важно об этом говорить, потому что это ровно логика нигилистов, которые желали поражения России во всех войнах с тем, чтобы это стало предпосылкой революции", - напомнил политический эксперт.
Навальный сейчас на далёкой периферии интересов своих покровителей, потому что у американцев сменилась повестка дня по отношению к России. Этот оппозиционер перестал быть для них реальной картой, потому что он ухудшает переговорные позиции США с Россией, добавил Дискин.
Политолог и политтехнолог Сергей Маркелов предположил, что послание с зоны - это сигнал. Навальный и его болото в унынии. Они разгромлены, лидер в тюрьме, команда отключена от всех информационных ресурсов, поддержка сократилась резко и серьёзно. И ничего нельзя с этим сделать, даже публиковать что-либо на иностранных ресурсах.
"Другими словами, это (письмо Навального) некий волшебный пендель апокалиптический для своей команды: нет, ребята, боремся без оглядки, снова в бой, снова вперёд. Думаю, он правильно эту штуку рассчитал. Но возобладает ли это? Я думаю, нет", - поделился с Царьградом эксперт.
Он напомнил, что Навальный и его команда - просто люди на зарплате, которые делают свою работу. Плюс его ещё какие-то элементы убеждений. Публике же важно, чтобы что-то происходило. Когда это не случается, приходится искать новые ориентиры, и сегодняшняя политика их подкидывает.
"Как бы задачка-то понятная. Но вот таким простым письмом сделать психотерапию своей команде не получится", - заключил Сергей Маркелов.
* "Медуза" - СМИ, признанное иноагентом.

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