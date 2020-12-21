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Навальный грозит потеснить COVID: Эксперт разобрал "сенсационный" разговор с агентом ФСБ
21 декабря 2020, 23:55 • 99 • Политика
Навальный опубликовал разговор с якобы причастным к отравлению сотрудником ФСБ. "Пока лишь можно сказать, что этот скандал выходит на новый уровень, и, безусловно, он в мировой новостной повестке, видимо, может даже потеснить COVID", - считает международный журналист-расследователь Александр Коробко.
Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который якобы является одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, организовавшего его отравление. Запись прокомментировал международный журналист, режиссёр и руководитель студии "Русский час" Александр Коробко.
Прежде всего он обращает внимание на техническую сторону вопроса. Навальный использует программу, которая якобы подделывает какой-то номер коммутатора ФСБ, и дескать, это должно было обмануть бдительность этого якобы сотрудника. При этом нас всех заставляют поверить, что это тот сотрудник и есть, что именно это его голос и именно с ним Навальный разговаривает.
- сказал Александр Коробко в интервью Царьграду.
Он подчёркивает, что сотрудник спецслужбы никогда не вёл бы подобный разговор, кто бы ему кем бы ни представился по телефону, никогда не вёл бы такой разговор в открытую, просто не вёл бы. Кроме того, если на секунду представить, что всё правда и агент ФСБ признался в отравлении, то логика Навального должна, по идее, быть другой. Он должен был бы привлекать правоохранителей к этому всему. Не запускать эту запись в эфир, а как бы действовать по линии правоохранительных органов и пытаться верифицировать этого человека. Но здесь всё создано по законам как бы медийного скандала, подчёркивает эксперт.
- отметил Александр Коробко.
Те не менее ничто из увиденного в ролике Навального не может быть убедительным без верификации этого человека по всем правилам. Поэтому эксперт советует журналистам, состряпавшим это видео, "вернуться за парты".
Отдельный вопрос у Александра Коробко имеется к Bellingcat. Почему они не помогли расследовать убийство Олеся Бузины, найти убийц Александра Захарченко; наконец, убийц Гарета Уильямса, сотрудника МИ-6, найденного в мешке, или разобраться в странном убийстве Дэйва Уэста, свидетеля в деле Литвиненко, который был убит незадолго до выступления на коронерском дознании и мог разрушить всю конструкцию в обвинении России и Лугового?
- подытожил Александр Коробко.
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