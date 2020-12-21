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Навальный грозит потеснить COVID: Эксперт разобрал "сенсационный" разговор с агентом ФСБ

21 декабря 2020, 23:55  •  99 • Политика
Навальный опубликовал разговор с якобы причастным к отравлению сотрудником ФСБ. "Пока лишь можно сказать, что этот скандал выходит на новый уровень, и, безусловно, он в мировой новостной повестке, видимо, может даже потеснить COVID", - считает международный журналист-расследователь Александр Коробко.
Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который якобы является одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, организовавшего его отравление. Запись прокомментировал международный журналист, режиссёр и руководитель студии "Русский час" Александр Коробко.
Прежде всего он обращает внимание на техническую сторону вопроса. Навальный использует программу, которая якобы подделывает какой-то номер коммутатора ФСБ, и дескать, это должно было обмануть бдительность этого якобы сотрудника. При этом нас всех заставляют поверить, что это тот сотрудник и есть, что именно это его голос и именно с ним Навальный разговаривает.
Что меня здесь сразу смущает. Что нет верификации личности. То есть мало того, что нет верификации личности, нет как бы доподлинного подтверждения существования такого человека, существования его работы в этой группе, и предположить, что это действительно сотрудник ФСБ, просто невероятно,
- сказал Александр Коробко в интервью Царьграду.
Он подчёркивает, что сотрудник спецслужбы никогда не вёл бы подобный разговор, кто бы ему кем бы ни представился по телефону, никогда не вёл бы такой разговор в открытую, просто не вёл бы. Кроме того, если на секунду представить, что всё правда и агент ФСБ признался в отравлении, то логика Навального должна, по идее, быть другой. Он должен был бы привлекать правоохранителей к этому всему. Не запускать эту запись в эфир, а как бы действовать по линии правоохранительных органов и пытаться верифицировать этого человека. Но здесь всё создано по законам как бы медийного скандала, подчёркивает эксперт.
Поэтому пока лишь можно сказать, что этот скандал выходит на новый уровень, и, безусловно, он в мировой новостной повестке, видимо, может даже потеснить COVID,
- отметил Александр Коробко.
Те не менее ничто из увиденного в ролике Навального не может быть убедительным без верификации этого человека по всем правилам. Поэтому эксперт советует журналистам, состряпавшим это видео, "вернуться за парты".
Отдельный вопрос у Александра Коробко имеется к Bellingcat. Почему они не помогли расследовать убийство Олеся Бузины, найти убийц Александра Захарченко; наконец, убийц Гарета Уильямса, сотрудника МИ-6, найденного в мешке, или разобраться в странном убийстве Дэйва Уэста, свидетеля в деле Литвиненко, который был убит незадолго до выступления на коронерском дознании и мог разрушить всю конструкцию в обвинении России и Лугового?
Наверное, боятся того, что, например, израильские спецслужбы, известные отсутствием "сентиментов", или их британские и американские коллеги, в отличие от ФСБ, могут не отмахиваться от них как медведь от мух, а отреагируют? И тут мы понимаем, что наши в сравнении с известно кем - да, как сказал президент Путин, действительно, "белые и пушистые",
- подытожил Александр Коробко.
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