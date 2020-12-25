Навальный, готовься: Закон о физлицах - иностранных агентах ушёл на подпись Путину

Ранее депутаты Госдумы одобрили один из самых обсуждаемых законов последних месяцев - закон о физлицах - иностранных агентах. Сегодня документ получил одобрение Совета Федерации.

После решения сенаторов свою подпись на документе для вступления закона в силу должен поставить и президент России Владимир Путин.

Судя по документу, ярому оппозиционеру Алексею Навальному стоит приготовиться к исполнению закона. На его связи с ЦРУ эксперты уже не раз намекали. В Кремле прямым текстом говорили о том, что есть такая информация, а вся эпопея с "отравлением" срежиссирована спецслужбами западных стран.

"Я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединённых Штатов Америки в эти дни", - отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что в законе

Речь прежде всего идёт о физлицах, которым на их политическую деятельность выделяют деньги из-за рубежа. Именно они и признаются иностранными агентами. Как и незарегистрированные политические НКО, также финансируемые иностранцами.

Публикации и тех и других в СМИ теперь будет требовать обязательной маркировки.

Иноагенты не смогут стать чиновниками - им запретят занимать государственные должности.

Кто не подпадает под закон? Под политическую деятельность не подпадают искусство, культура, наука, соцподдержка инвалидов, защита материнства и детства, благотворительность.