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Навальный, готовься: Закон о физлицах - иностранных агентах ушёл на подпись Путину

25 декабря 2020, 15:55  •  160 • Политика
Вслед за Госдумой закон о физлицах - иностранных агентах одобрили и в Совете Федерации. Теперь документ ушёл на подпись президенту России Владимиру Путину. Ярому оппозиционеру Алексею Навальному, которого подозревают в работе на ЦРУ, стоит приготовиться.
Ранее депутаты Госдумы одобрили один из самых обсуждаемых законов последних месяцев - закон о физлицах - иностранных агентах. Сегодня документ получил одобрение Совета Федерации.
После решения сенаторов свою подпись на документе для вступления закона в силу должен поставить и президент России Владимир Путин.
Судя по документу, ярому оппозиционеру Алексею Навальному стоит приготовиться к исполнению закона. На его связи с ЦРУ эксперты уже не раз намекали. В Кремле прямым текстом говорили о том, что есть такая информация, а вся эпопея с "отравлением" срежиссирована спецслужбами западных стран.
"Я даже могу сказать конкретно - с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединённых Штатов Америки в эти дни", - отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что в законе

Речь прежде всего идёт о физлицах, которым на их политическую деятельность выделяют деньги из-за рубежа. Именно они и признаются иностранными агентами. Как и незарегистрированные политические НКО, также финансируемые иностранцами.
Публикации и тех и других в СМИ теперь будет требовать обязательной маркировки.
Иноагенты не смогут стать чиновниками - им запретят занимать государственные должности.
Кто не подпадает под закон? Под политическую деятельность не подпадают искусство, культура, наука, соцподдержка инвалидов, защита материнства и детства, благотворительность.

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