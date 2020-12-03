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Навальный достал даже равнодушных: Легендарная актриса сделала внезапное признание
03 декабря 2020, 17:45 • 267 • Политика
Легендарная актриса Татьяна Васильева сделала внезапное признание. По её словам, она не следила раньше за высказываниями блогера Алексея Навального, однако выступление оппозиционера в Европарламенте с призывом ввести новые санкции против России "попалось на глаза" - и Васильева просто не выдержала.
По словам Татьяны Васильевой, в России сейчас и так тяжёлая жизнь. Она недоумевает, зачем каким-то людям вроде Алексея Навального понадобилось её ещё больше усугублять, призывая к новым санкциям.
Актриса призналась, что не следит за деятельностью Навального, но его заявление в Европарламенте "случайно попалось на глаза" и возмутило.
"Последнее, что он произнёс не у нас про нас, - вот это меня уже некоторым образом коснулось", - пояснила она в разговоре с RT.
Васильева пояснила, что решила высказаться по этому поводу в Instagram, чтобы "по-иному настроить" сограждан.
"Я не думаю, что это на него произведёт какое-то впечатление и он будет вести себя иначе. Думаю, что нет. Но какая-то сопротивляемость начинает расти даже во мне", - призналась актриса.
Накануне она написала пост о том, что призывы Навального к Европе о введении антироссийских санкций - "откровенное предательство своего народа", и добавила, что страна и так находится под санкциями, страдает от пандемии коронавируса, а Навальному всё мало - "разве не Иуда?".
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