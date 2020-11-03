Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликв...
Главная / Политика

Навальный дал совет белорусской оппозиции и жестко высказался о Лукашенко

03 ноября 2020, 17:05  •  94 • Политика
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Скандальный блогер заявил, что выступающие против Минска граждане оказались в сложной ситуации
В Белоруссии уже давно идет полноценная борьба оппозиции с действующей властью, поэтому не стоит прислушиваться к мнению различных "нытиков", утверждающих о затихании протестов, порекомендовал российский оппозиционер Алексей Навальный.
По словам блогера, лидер страны Александр Лукашенко "вцепился во власть" и не желает уходить с поста. Для сохранения своего места в кресле президента он готов пойти на самые крайние меры, утверждает Навальный.
"Он действительно считает, что можно разрушить всю страну и все на свете, лишить миллионы людей будущего. Лукашенко считает, что это поможет. Нет, это ему не поможет", – сообщил блогер.
Оппозиционер добавил, что в республике полным ходом идет оппозиционная борьба – августовские события были лишь "эмоциональным наплывом", вслед за которым пришла "тяжелая работа".
"Это ведь не контрольная работа по математике. Никто не знает, как лучше всего поступить. Думаю, Тихановская и вся белорусская оппозиция оказалась в очень сложной ситуации. Все перепугались, все сидят без денег", – заявил Навальный в интервью NEXTA.
Ранее стало известно, что Лукашенко принял решение о переназначении своих трех помощников в силовых ведомствах.
Представитель лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка заявлял, что Россия выставила президенту Белоруссии жесткие условия, в которых якобы указывается конкретный срок его отставки от руководящей должности в республике и транзита государственной власти. По мнению советника главного оппозиционера Белоруссии, такое решение является для Лукашенко единственно верным для своего спасения. Вячорка не сомневается: Батька опасается судьбы экс-главы Украины Виктора Януковича, однако идет навстречу своим страхам, вынуждая граждан добиться его отставки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
03 ноября 2020, 13:25
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
03 ноября 2020, 09:45
"Он не просто олигарх…": Имя серого кардинала партии Прилепина заметили в "списке спонсоров" ВСУ
03 ноября 2020, 07:55
Силуанову и Набиуллиной подложили свинью: Из России утекают деньги
03 ноября 2020, 04:15
Четырёхдневка в России неминуема: Эксперт сделал два вывода, посчитав наши деньги
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
03 ноября 2020, 13:25
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
03 ноября 2020, 11:35
"Всего лишь случайное замечание": Голландский прокурор проговорился, разруш...
03 ноября 2020, 00:35
"Весь мир смеётся": В Германии офицер-трансгендер поехала на повышение... н...
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 октября 2020, 00:10
Путин отменил приватизацию Чубайса? Президент намекнул на контрреформу
27 октября 2020, 18:15
Париж запросил помощи у Москвы после ввода антироссийских санкций
28 октября 2020, 01:35
Лавров пригрозил Западу за хамство: "Без ответа не останется"
31 октября 2020, 00:10
"Они тоже наши враги!": Угрозы Хабиба перекинулись на простых французов в Москве и Грозном
29 октября 2020, 23:25
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
01 ноября 2020, 21:05
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.