Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнение о блогере

Западные защитники, в частности члены организации Amnesty International, поменяли мнение о блогере, который сам себя считает оппозиционером. Алексей Навальный больше не "узник совести".

Канадско-американский журналист Аарон Мате отправил в Amnesty International запрос, попросив прокомментировать ситуацию с Алексеем Навальным. Скриншот ответа он опубликовал на своей странице в Twiiter.

Международная группа правозащитников считает, что арест блогер был вызван его "критикой в адрес российских властей". Однако Навальный больше не "узник совести".

Представители организации изучили появившиеся в социальных сетях видео и публикации блогера. Они убедились, что Алексей Навальный действительно занимался пропагандой насилия и дискриминацией. Более того, от сделанных ранее заявлений он так и не отказался.

"В свете новой информации, появившейся недавно, Amnesty International больше не может считать Алексея Навального узником совести", - сказано в сообщении.

Узник совести – термин, появившийся около 60 лет назад. Это словосочетание обозначает человека, который арестован или осуждён за мирное выражение политических, научных или религиозных взглядов. Этот термин также может характеризовать заключённого, попавшего в тюрьму за свой пол, расу, социальное происхождения, из-за родственников или сексуальной ориентации. Узником совести не может считаться тот, кто прибегал к насилию или пропагандировал его.