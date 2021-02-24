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Навальный больше не "узник совести": Западные правозащитники поменяли мнение о блогере

24 февраля 2021, 05:05  •  39 • В мире
Западные защитники, в частности члены организации Amnesty International, поменяли мнение о блогере, который сам себя считает оппозиционером. Алексей Навальный больше не "узник совести".
Канадско-американский журналист Аарон Мате отправил в Amnesty International запрос, попросив прокомментировать ситуацию с Алексеем Навальным. Скриншот ответа он опубликовал на своей странице в Twiiter.
Международная группа правозащитников считает, что арест блогер был вызван его "критикой в адрес российских властей". Однако Навальный больше не "узник совести".
Представители организации изучили появившиеся в социальных сетях видео и публикации блогера. Они убедились, что Алексей Навальный действительно занимался пропагандой насилия и дискриминацией. Более того, от сделанных ранее заявлений он так и не отказался.
"В свете новой информации, появившейся недавно, Amnesty International больше не может считать Алексея Навального узником совести", - сказано в сообщении.
Узник совести – термин, появившийся около 60 лет назад. Это словосочетание обозначает человека, который арестован или осуждён за мирное выражение политических, научных или религиозных взглядов. Этот термин также может характеризовать заключённого, попавшего в тюрьму за свой пол, расу, социальное происхождения, из-за родственников или сексуальной ориентации. Узником совести не может считаться тот, кто прибегал к насилию или пропагандировал его.

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