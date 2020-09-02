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Навальный - жертва: Меркель согласилась с версией о "Новичке"

02 сентября 2020, 20:55  •  110 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась с выводами бундесвера об отравлении Алексея Навального. По её словам, российский оппозиционер стал жертвой покушения.
В Германии на официальном уровне выдали свою версию того, что случилось с оппозиционером Алексеем Навальным. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, история с Навальным является попыткой убийства при помощи нервно-паралитического агента.
Сомнений у немецкой стороны в том, что блогера отравили "Новичком", нет.
Яд "Новичок" выявлен в организме Навального абсолютно точно, сомнений в этом нет, заверила Меркель. По её словам, таким образом блогера хотели заставить замолчать.
Ранее в бундесвере заявили, что токсикологи установили отравление Навального "Новичком".
В берлинской клинике "Шарите", в свою очередь, сообщили, что состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остаётся серьёзным, он по-прежнему на ИВЛ.
При этом в больнице не уточнили, находится ли пациент в коме.
"Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, всё больше спадает", - отметили в больнице.

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