Навальный - жертва: Меркель согласилась с версией о "Новичке"

В Германии на официальном уровне выдали свою версию того, что случилось с оппозиционером Алексеем Навальным. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, история с Навальным является попыткой убийства при помощи нервно-паралитического агента.

Сомнений у немецкой стороны в том, что блогера отравили "Новичком", нет.

Яд "Новичок" выявлен в организме Навального абсолютно точно, сомнений в этом нет, заверила Меркель. По её словам, таким образом блогера хотели заставить замолчать.

Ранее в бундесвере заявили, что токсикологи установили отравление Навального "Новичком".

В берлинской клинике "Шарите", в свою очередь, сообщили, что состояние здоровья Алексея Навального по-прежнему остаётся серьёзным, он по-прежнему на ИВЛ.

При этом в больнице не уточнили, находится ли пациент в коме.

"Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, всё больше спадает", - отметили в больнице.