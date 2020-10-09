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Навальный - лишь повод: Захарова обозначила ответные меры на санкции Запада
09 октября 2020, 01:55 • 37 • Политика
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обозначила ответные меры на санкции Запада. По её словам, Алексей Навальный - лишь повод.
Запад намеревается ввести санкции в отношении России из-за "отравления" Алексея Навального. В МИД РФ считают, что Навальный - лишь повод. В международных отношениях санкции, ограничительные меры и стоп-листы - не такой уж и редкий факт.
По словам Марии Захаровой, реалии международных отношений таковы, что Россия вынуждена пойти на ответные меры. Они будут симметричны и параллельны или же схожи с решениями Евросоюза.
Представитель ведомства в эфире телеканала "Дождь" сделала акцент на иной стороне данной ситуации: какую цель преследует Запад, вводя очередные антироссийские санкции. Если речь идёт о том, чтобы разобраться в произошедшем с оппозиционером, докопаться до истины, при чём тут санкции, интересуется Захарова.
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