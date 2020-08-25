Навальный - это повод остановить "Северный поток - 2"? Немцы озвучили неожиданную версию

Многие жители Германии выразили своё недовольство действиями канцлера Ангелы Меркель в связи с ситуацией с "отравлением" Алексея Навального, передаёт Nation News.

Многие граждане не понимают, для чего Берлин решил ввязаться в эту неоднозначную историю. Такие мнения прозвучали на форуме местной газеты Die Welt.

Некоторые интернет-пользователи посоветовали лидеру ФРГ сконцентрироваться на делах своей страны, а не придавать такое значение лечению блогера из России.

В Германии есть множество проблем, которые необходимо срочно решать, - заметила Дорис С.

Другой комментатор выдвинул неожиданную версию. Он подчеркнул, что других более-менее логичных объяснений, почему канцлер вдруг решила вмешаться в эту ситуацию, у него нет.