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Навальный - это повод остановить "Северный поток - 2"? Немцы озвучили неожиданную версию
25 августа 2020, 23:10 • 98 • Политика
Немцы, рассуждая о том, почему канцлер ФРГ решила вмешаться в сомнительную историю с "отравлением" российского блогера, озвучили неожиданную версию. Один из местных интернет-пользователей подозревает, что Алексей Навальный - это повод для Берлина остановить "Северный поток - 2".
Многие жители Германии выразили своё недовольство действиями канцлера Ангелы Меркель в связи с ситуацией с "отравлением" Алексея Навального, передаёт Nation News.
Многие граждане не понимают, для чего Берлин решил ввязаться в эту неоднозначную историю. Такие мнения прозвучали на форуме местной газеты Die Welt.
Некоторые интернет-пользователи посоветовали лидеру ФРГ сконцентрироваться на делах своей страны, а не придавать такое значение лечению блогера из России.
Другой комментатор выдвинул неожиданную версию. Он подчеркнул, что других более-менее логичных объяснений, почему канцлер вдруг решила вмешаться в эту ситуацию, у него нет.
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