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Навальным "просто воспользовались": Доктор описал схему, назвав диагноз

20 января 2021, 08:50  •  65 • Политика
Доктор Александр Сосновский полагает, что западные кураторы воспользовались невменяемым состоянием Алексея Навального, чтобы внушить ему нужные истины. В результате получилась марионетка, которой можно управлять, не обращая внимания на риски, пояснил доктор, указав на диагноз Навального.
Главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy доктор Александр Сосновский в личном телеграм-канале высказался о нашумевшем кусочке видео с участием Алексея Навального. Увидевших ролик поразила мимика Навального. Он действительно мало похож на себя в кадре. То ли стресс сказался, то ли...
Сосновский имеет частную практику в Германии как психиатр. И сегодня он утверждает, что видео показало "психическую неуравновешенность Навального". Для доктора это факт.
"Вопросов, почему в его (Навального. - Ред.) крови был обнаружен литий, уже ни у кого не вызывает, так как симптомы - мания величия, нарциссизм, агрессия и устранение конкурентов - вполне соответствуют лечению литием", - пояснил Сосновский, добавив, что литий в том числе прописывают при биполярном расстройстве.
Доктор полагает, что "Навальный слишком увлекался препаратами". В результате "окончательно оторвался от реальности". Кроме того, Александр Сосновский полагает, что "не последнюю роль" в произошедшем с Алексеем Навальным "сыграли западные силы". Вероятно, именно они внушили ему, "человеку с психическими проблемами, веру, что он чуть ли не мессия, он, естественно, поверил, но из-за всё той же мании величия так и не смог осознать, что им просто воспользовались", резюмировал доктор Александр Сосновский.

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