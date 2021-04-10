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Навальному заочно поправили технику отжиманий: "Берёшь буклет для беременных..."
10 апреля 2021, 13:40 • 76 • Политика
Скандальному блогеру Алексею Навальному заочно поправили технику отжиманий после появления видео из тюрьмы. Как отметили пользователи Сети, его физподготовка на уровне "примерно "Никогда в жизни ничего не делал". Другие же посоветовали: "Берёшь буклет для беременных - там прекрасно описано".
Видео из медчасти выложил в своём Telegram-канале журналист Илиас Меркури. На кадрах человек, похожий на Навального, пытается отжиматься с упором на колени.
Пользователи в комментариях к посту не удержались от смеха.
"Парень рядом думает: "Во дебила мне подсадили", - пишет Андрей Сергеев.
"Это называется отжимание?" - смеётся MAKESI.
"Так у него же всё отнялось?" - напоминает Maryana Bugrova.
"И делает его не очень правильно. Если у тебя проблемы со спиной, первым делом научись вставать правильно. Берёшь буклет для беременных - там прекрасно описано", - отметил Anton.
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