Навальному в ответ на смех над Памфиловой напомнили про поливание зелёнкой

Об этом публицист написал в своем телеграм-канале, где поразился реакции Навального на нападение на Эллу Памфилову. Напомним: женщина подверглась атаке неизвестного преступника в своем доме, после чего оппозиционер в твиттере "пошутил", что это могла быть инсценировка ради отвлечения общественного внимания от фальсификации на выборах.

На это Минаев напомнил, что выборы еще не начались, а Навальный уже заранее начал кричать о фальсификации результатов. Он поразился тому, что никто в окружении оппозиционера не одернул его и не указал на то, что юмор в подобной ситуации как минимум не уместен.

"Никто не написал "Я/МЫ Элла Памфилова", не вышел в пикет, не высказал слов сочувствия", - удивляется писатель. Он напоминает, что представители оппозиции совершенно по-другому реагировали, когда случилось нападение на Любовь Соболь, или когда некие активисты обливали самого Навального зелёнкой.

"Тут, конечно, был явлен акт государственного терроризма. А глава ЦИК она кто такая? Она никто. Она не своя. Она не из круга. Государев цербер. Никакого ей сочувствия и сожаления", - иронизирует публицист.

Среди тех, кто осудил Навального за его юмор по поводу Памфиловой, оказался и журналист Антон Красовский. Он также посчитал, что оппозиция делит людей на "своих" и "чужих", и последним не будут сочувствовать, а напротив, поспешат добить.

"Ржет здоровый бессмысленный лоб, который имитировал многократно какие-то отравления, разъедание глаза. Который многократно врал относительно своего здоровья", - отметил он в комментарии телеканалу РЕН ТВ.