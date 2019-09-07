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Навальному в ответ на смех над Памфиловой напомнили про поливание зелёнкой
07 сентября 2019, 03:24 • 15 • Политика
Оппозиционеру Алексею Навальному в ответ на его высмеивание нападения на главу ЦИК Эллу Памфилову напомнили о его реакции на обливание зеленкой и на шумиху вокруг его сторонницы Любови Соболь. "Тут, конечно, был явлен акт государственного терроризма", - с иронией счел писатель Сергей Минаев.
Об этом публицист написал в своем телеграм-канале, где поразился реакции Навального на нападение на Эллу Памфилову. Напомним: женщина подверглась атаке неизвестного преступника в своем доме, после чего оппозиционер в твиттере "пошутил", что это могла быть инсценировка ради отвлечения общественного внимания от фальсификации на выборах.
На это Минаев напомнил, что выборы еще не начались, а Навальный уже заранее начал кричать о фальсификации результатов. Он поразился тому, что никто в окружении оппозиционера не одернул его и не указал на то, что юмор в подобной ситуации как минимум не уместен.
"Никто не написал "Я/МЫ Элла Памфилова", не вышел в пикет, не высказал слов сочувствия", - удивляется писатель. Он напоминает, что представители оппозиции совершенно по-другому реагировали, когда случилось нападение на Любовь Соболь, или когда некие активисты обливали самого Навального зелёнкой.
"Тут, конечно, был явлен акт государственного терроризма. А глава ЦИК она кто такая? Она никто. Она не своя. Она не из круга. Государев цербер. Никакого ей сочувствия и сожаления", - иронизирует публицист.
Среди тех, кто осудил Навального за его юмор по поводу Памфиловой, оказался и журналист Антон Красовский. Он также посчитал, что оппозиция делит людей на "своих" и "чужих", и последним не будут сочувствовать, а напротив, поспешат добить.
"Ржет здоровый бессмысленный лоб, который имитировал многократно какие-то отравления, разъедание глаза. Который многократно врал относительно своего здоровья", - отметил он в комментарии телеканалу РЕН ТВ.
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