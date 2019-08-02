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Навальному светит третий условный срок? МВД выявило реальные размеры финансовых афер ФБК - источник
02 августа 2019, 22:24 • 83 • Политика
"Проект" сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов. По данным МВД, через счета в "Альфа-банке" в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. "Ууу, Лёша, всё очень серьёзно. Похоже, тебе третий условный срок светит", - комментируют в соцсетях.
Созданный Алексеем Навальным так называемый Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подозревают в отмывании денежных средств и неуплате налогов. Об этом сообщает "Проект" со ссылкой на материалы доследственной проверки МВД.
Проверке подверглись счета главы предвыборного штаба Навального - Леонида Волкова, бывшего директора фонда - Романа Рубанова, бухгалтера ФБК - Анны Чехович, руководителя юридического отдела - Вячеслава Гимади, главы социологической службы - Анны Бирюковой, а также юристов - Александра Помазуева и Евгения Замятина. В итоге вскрылось, что через их счета "Альфа-банке" в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей.
При этом самый крупный оборот средств зафиксирован у Волкова - 540 миллионов рублей. На втором месте Рубанов - 215 миллионов рублей. У них были счета и в других банках, но по ним оборот в документе не указан, сообщает "Проект".
Отмечается, что в ближайшее время Следственный комитет России должен будет возбудить по материалам проверки уголовное дело. В СК пока не дают комментариев по этой теме.
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