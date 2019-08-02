Навальному светит третий условный срок? МВД выявило реальные размеры финансовых афер ФБК - источник

Созданный Алексеем Навальным так называемый Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подозревают в отмывании денежных средств и неуплате налогов. Об этом сообщает "Проект" со ссылкой на материалы доследственной проверки МВД.

Проверке подверглись счета главы предвыборного штаба Навального - Леонида Волкова, бывшего директора фонда - Романа Рубанова, бухгалтера ФБК - Анны Чехович, руководителя юридического отдела - Вячеслава Гимади, главы социологической службы - Анны Бирюковой, а также юристов - Александра Помазуева и Евгения Замятина. В итоге вскрылось, что через их счета "Альфа-банке" в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей.

При этом самый крупный оборот средств зафиксирован у Волкова - 540 миллионов рублей. На втором месте Рубанов - 215 миллионов рублей. У них были счета и в других банках, но по ним оборот в документе не указан, сообщает "Проект".

Отмечается, что в ближайшее время Следственный комитет России должен будет возбудить по материалам проверки уголовное дело. В СК пока не дают комментариев по этой теме.