Навальному рано радоваться? Минюст объяснил, почему исключил ФБК* из реестра иноагентов

Минюст России объяснил, почему Фонд борьбы с коррупцией* исключили из реестра НКО-иноагентов. Основателю организации Алексею Навальному рано радоваться. Это чисто техническая процедура.

Министерство юстиции решило исключить ФБК из списка НКО-иноагентов. В ведомстве пояснили, что это связано с ликвидацией некоммерческих организаций Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан*.

Это исключительно техническая процедура,

- пояснили ТАСС в министерстве.

Напомним, что ФБК и ФЗПГ были ликвидированы по решению Мосгорсуда от 9 июня 2021 года, поскольку их деятельность на территории России запрещена.

Фонд борьбы с коррупцией был признан НКО-иноагентом в октябре 2019 года. Этот статус некоммерческие организации получают, если они занимаются политической деятельностью в России и при этом финансируются из-за рубежа. В июне 2021 года ФБК был признан экстремистской организацией.

* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) и ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан) - НКО, включённые в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признаны экстремистскими, запрещены на территории России и ликвидирована.