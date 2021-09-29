|
Навальному рано радоваться? Минюст объяснил, почему исключил ФБК* из реестра иноагентов
29 сентября 2021, 23:05 • 58 • Политика
Минюст России объяснил, почему Фонд борьбы с коррупцией* исключили из реестра НКО-иноагентов. Основателю организации Алексею Навальному рано радоваться. Это чисто техническая процедура.
Министерство юстиции решило исключить ФБК из списка НКО-иноагентов. В ведомстве пояснили, что это связано с ликвидацией некоммерческих организаций Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан*.
- пояснили ТАСС в министерстве.
Напомним, что ФБК и ФЗПГ были ликвидированы по решению Мосгорсуда от 9 июня 2021 года, поскольку их деятельность на территории России запрещена.
Фонд борьбы с коррупцией был признан НКО-иноагентом в октябре 2019 года. Этот статус некоммерческие организации получают, если они занимаются политической деятельностью в России и при этом финансируются из-за рубежа. В июне 2021 года ФБК был признан экстремистской организацией.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) и ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан) - НКО, включённые в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признаны экстремистскими, запрещены на территории России и ликвидирована.
Подпишитесь на нас
58
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 сентября 2021, 10:10
|
24 сентября 2021, 22:05
|
23 сентября 2021, 07:35
|
27 сентября 2021, 06:55
|
24 сентября 2021, 23:55
|
24 сентября 2021, 04:40
|
25 сентября 2021, 03:35