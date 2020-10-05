Навальному прилетела "ответка" Рошаля: "Значит, я убийца?"

Знаменитый российский врач Леонид Рошаль ответил на критику Алексея Навального, который сравнил омских врачей с тайными агентами и заявил, что они чуть ли не ждали его смерти. Рошаль указывает, что такие доводы абсурдны.

По его словам, российские врачи спасли жизнь блогеру.

"Если я главный врач и три лаборатории дают мне результат, что ничего не находят, - значит, я убийца?" - заявил Рошаль "Ленте.ру".

Президент Национальной медицинской палаты напомнил, что омские медики привели оппозиционера в транспортабельное состояние, чтобы впоследствии его смогли перевезти в Берлин. Он также упомянул, что именно наши медики дали фору немецким пилотам в 10 часов, за которые они смогли отдохнуть.

Ранее оппозиционер обрушился с критикой на специалистов омской больницы, сравнив их чуть ли не с тайными агентами, которые убивают людей. Он высказал претензии и к местному главврачу.

"А он всё знает, но рассказывает миру что-то о нарушениях обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру, - ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона. Этих людей нужно судить справедливым судом", - заявил в интервью немецкой прессе блогер.