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Навальному прилетела "ответка" Рошаля: "Значит, я убийца?"

05 октября 2020, 16:20  •  62 • В мире
Президент Национальной медицинской палаты, знаменитый хирург Леонид Рошаль ответил на обвинения блогера Алексея Навального. Ранее оппозиционер назвал омских врачей "убийцами".
Знаменитый российский врач Леонид Рошаль ответил на критику Алексея Навального, который сравнил омских врачей с тайными агентами и заявил, что они чуть ли не ждали его смерти. Рошаль указывает, что такие доводы абсурдны.
По его словам, российские врачи спасли жизнь блогеру.
"Если я главный врач и три лаборатории дают мне результат, что ничего не находят, - значит, я убийца?" - заявил Рошаль "Ленте.ру".
Президент Национальной медицинской палаты напомнил, что омские медики привели оппозиционера в транспортабельное состояние, чтобы впоследствии его смогли перевезти в Берлин. Он также упомянул, что именно наши медики дали фору немецким пилотам в 10 часов, за которые они смогли отдохнуть.
Ранее оппозиционер обрушился с критикой на специалистов омской больницы, сравнив их чуть ли не с тайными агентами, которые убивают людей. Он высказал претензии и к местному главврачу.
"А он всё знает, но рассказывает миру что-то о нарушениях обмена веществ или что я выпил много самогона. Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру, - ненавижу ли я их? Наверное. Хочется ли мне взять в руки меч и отрубить им всем головы? Нет. Я за верховенство закона. Этих людей нужно судить справедливым судом", - заявил в интервью немецкой прессе блогер.

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