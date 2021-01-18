Навальному позволили устроить спектакль в суде: Оскорбительное видео тут же выложили

Судья городского суда города Химки прибыла в отдел полиции, чтобы провести выездное заседание по избранию меры пресечения задержанному вчера блогеру Алексею Навальному. Напомним, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ходатайствует об аресте скандального блогера.

"Я не понимаю, что происходит!" - заявил показательно "недоумевающий" блогер в объектив камеры.

По его словам, за минуту до съемки видео его "вывели из камеры на встречу с адвокатами".

"Я пришёл сюда - здесь происходит заседание суда, какие-то люди снимают меня на камеру, какие-то люди сидят в зале", - сказал он, отметив, что в данный момент на кадрах можно увидеть открытое заседание Химкинского суда, где рассматривается вопрос о взятии его под стражу по ходатайству начальника полиции.

"Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Это невозможно - то, что происходит здесь!" - буквально перешёл на крик Навальный.

Ранее пресс-секретарь Навального Ярмыш сообщила о том, что суд состоится сегодня. В своём Twitter-аккаунте она уточнила, что на данный момент "адвокатов пропустили в УВД, посадили в каком-то кабинете".

"Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления, после чего суд будет сегодня", - написала она на своей странице.