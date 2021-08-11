Навальному могут добавить к сроку ещё 3 года

Осужденному блогеру предъявили обвинение по ещё одному уголовному делу. На этот раз по "сектантской" статье.

Следственный Комитет России предъявил обвинение по уголовному делу в отношении Алексея Навального по признакам преступления ч.2 статьи 239 УК РФ "факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией"* (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации). В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний, - говорится в сообщении СК. - Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети Интернет и на страницах ФБК от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года. При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность.

Буквально накануне СК же сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Ивана и Жданова по подозрению "в сборе средств и оказанию финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации (ч.1 ст. 282.3 УК РФ). Но, похоже, что Волков и Жданов могут стать соучастниками Навального и по 239-й статье.

По новому обвинению, которое, как следует из сообщения СК, Навальному может грозить до 3-х лет лишения свободы. Если бы речь шла о насилии над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, то наказание могло бы стать более суровым – до 4-х лет колонии. Но часть вторая данной статьи описывает ситуацию именно что с "ФБК"* – "Создание некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента) ..., деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний".

Это, если кто не в курсе, та самая "сектантская статья" - по ней судят организаторов религиозных сект, - прокомментировал известие известный своим "антиНавальновским" настроем юрист Илья Ремесло, и не удержался, чтобы не подчеркнуть. - И в случае с Навальным она весьма уместна, не правда ли?

Что с того?

Похоже, что правда. Во всяком случае, поведение сторонников Навального вполне вписывается в модели деструктивных сект, запрещённых законодательством. За что Алексею и придётся теперь, скорее всего, ответить.