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Навальному могут добавить к сроку ещё 3 года
11 августа 2021, 18:15 • 93 • Политика
Осужденному блогеру предъявили обвинение по ещё одному уголовному делу. На этот раз по "сектантской" статье.
Следственный Комитет России предъявил обвинение по уголовному делу в отношении Алексея Навального по признакам преступления ч.2 статьи 239 УК РФ "факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Буквально накануне СК же сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Ивана и Жданова по подозрению "в сборе средств и оказанию финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации (ч.1 ст. 282.3 УК РФ). Но, похоже, что Волков и Жданов могут стать соучастниками Навального и по 239-й статье.
По новому обвинению, которое, как следует из сообщения СК, Навальному может грозить до 3-х лет лишения свободы. Если бы речь шла о насилии над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, то наказание могло бы стать более суровым – до 4-х лет колонии. Но часть вторая данной статьи описывает ситуацию именно что с "ФБК"* – "Создание некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента) ..., деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний".
Что с того?
Похоже, что правда. Во всяком случае, поведение сторонников Навального вполне вписывается в модели деструктивных сект, запрещённых законодательством. За что Алексею и придётся теперь, скорее всего, ответить.
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