Навального высмеяли за "каторгу" в Германии цитатой из "Федота-стрельца"

Отсиживающийся в Германии Алексей Навальный опубликовал на своей странице в Instagram свежее селфи. При этом оппозиционер пожаловался на холод, подписав снимок: "Северный полюс".

На фото видно вполне здоровое и даже холёное лицо Навального и его жены. Оба одеты в зимнюю одежду и позируют на фоне природы. По снимку не скажешь, что этого человека отравили суперъядом "Новичок".

"Сознаю свою вину. Меру. Степень. Глубину. И прошу меня направить На текущую войну. Нет войны - я все приму - Ссылку. Каторгу. Тюрьму. Но желательно - в июле, И желательно - в Крыму", - иронично комментирует фотографию журналистка Юлия Витязева.

Она добавляет, что в Крым "борец с режимом" не ездок, поэтому вынужден "страдать" в Германии. Тем более, что он может себе это позволить. В ответ ей пишут - не следует так строго судить Навального, ибо он просто красуется перед своим электоратом, который состоит из людей, мечтающих ничего не делать и при этом кататься по заграницам и публиковать оттуда селфи.

Фото: скриншот Telegram-канала Юлии Витязевой