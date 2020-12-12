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Навального высмеяли за "каторгу" в Германии цитатой из "Федота-стрельца"

12 декабря 2020, 14:25  •  156 • Политика
Навальный опубликовал новые фото своего отдыха в Германии и пожаловался на холод. "Каторгу" российского оппозиционера прокомментировали цитатой из пьесы "Про Федота-стрельца, удалого молодца" Леонида Филатова.
Отсиживающийся в Германии Алексей Навальный опубликовал на своей странице в Instagram свежее селфи. При этом оппозиционер пожаловался на холод, подписав снимок: "Северный полюс".
На фото видно вполне здоровое и даже холёное лицо Навального и его жены. Оба одеты в зимнюю одежду и позируют на фоне природы. По снимку не скажешь, что этого человека отравили суперъядом "Новичок".
"Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму",
- иронично комментирует фотографию журналистка Юлия Витязева.
Она добавляет, что в Крым "борец с режимом" не ездок, поэтому вынужден "страдать" в Германии. Тем более, что он может себе это позволить. В ответ ей пишут - не следует так строго судить Навального, ибо он просто красуется перед своим электоратом, который состоит из людей, мечтающих ничего не делать и при этом кататься по заграницам и публиковать оттуда селфи.
Фото: скриншот Telegram-канала Юлии Витязевой
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