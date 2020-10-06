Навального выдал внешний вид: Создатель "Новичка" считал "отравление" по лицу

Один из создателей боевого яда "Новичок" Леонид Ринк в беседе с агентством РИА Новости оценил нынешний внешний вид Алексея Навального.

Недавно оппозиционер дал интервью блогеру Юрию Дудю для его YouTube-канала "вДудь". Эксперт выразил уверенность, что на видео "берлинский пациент" совсем не выглядит как жертва отравления веществом крайне высокой токсичности.

Ринк подчеркнул, что вид Навального, скорее, говорит о том, что он перенёс пищевое отравление и естественную кому на фоне сахарного диабета.

В связи с этим специалист вновь однозначно заявил, что против блогера не мог использоваться "Новичок". Он упомянул о случае 1987 года, когда ядом отравился его коллега, и добавил, что подобный эпизод был не единственным, однако последствия для пострадавших всегда были в разы серьёзнее, чем в ситуации с Навальным.