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Навального выдал внешний вид: Создатель "Новичка" считал "отравление" по лицу
06 октября 2020, 18:55 • 101 • Политика
Алексея Навального на видео Юрия Дудя выдал внешний вид. Создатель "Новичка" Леонид Ринк считал "отравление" по лицу. Однако отравление не боевым ядом, а пищевое.
Один из создателей боевого яда "Новичок" Леонид Ринк в беседе с агентством РИА Новости оценил нынешний внешний вид Алексея Навального.
Недавно оппозиционер дал интервью блогеру Юрию Дудю для его YouTube-канала "вДудь". Эксперт выразил уверенность, что на видео "берлинский пациент" совсем не выглядит как жертва отравления веществом крайне высокой токсичности.
Ринк подчеркнул, что вид Навального, скорее, говорит о том, что он перенёс пищевое отравление и естественную кому на фоне сахарного диабета.
В связи с этим специалист вновь однозначно заявил, что против блогера не мог использоваться "Новичок". Он упомянул о случае 1987 года, когда ядом отравился его коллега, и добавил, что подобный эпизод был не единственным, однако последствия для пострадавших всегда были в разы серьёзнее, чем в ситуации с Навальным.
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