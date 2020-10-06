Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
По России готовят удар из "крупного калибра": Политолог просчитал заву...
Главная / Политика

Навального выдал внешний вид: Создатель "Новичка" считал "отравление" по лицу

06 октября 2020, 18:55  •  101 • Политика
Алексея Навального на видео Юрия Дудя выдал внешний вид. Создатель "Новичка" Леонид Ринк считал "отравление" по лицу. Однако отравление не боевым ядом, а пищевое.
Один из создателей боевого яда "Новичок" Леонид Ринк в беседе с агентством РИА Новости оценил нынешний внешний вид Алексея Навального.
Недавно оппозиционер дал интервью блогеру Юрию Дудю для его YouTube-канала "вДудь". Эксперт выразил уверенность, что на видео "берлинский пациент" совсем не выглядит как жертва отравления веществом крайне высокой токсичности.
Ринк подчеркнул, что вид Навального, скорее, говорит о том, что он перенёс пищевое отравление и естественную кому на фоне сахарного диабета.
В связи с этим специалист вновь однозначно заявил, что против блогера не мог использоваться "Новичок". Он упомянул о случае 1987 года, когда ядом отравился его коллега, и добавил, что подобный эпизод был не единственным, однако последствия для пострадавших всегда были в разы серьёзнее, чем в ситуации с Навальным.
Я знаю людей, которые даже издали с 15-20 метров на "изделие" посмотрели. Потом четыре месяца в коме лежали, - отметил Ринк.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
06 октября 2020, 01:30
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
06 октября 2020, 03:20
"Если бы не вы, мы бы пили "Баварское": Гурнов анекдотом объяснил суть армяно-азербайджанской войны
06 октября 2020, 12:30
Неудобная правда с ОЗХО всплыла в СБ ООН: Небензя застыдил западных коллег
06 октября 2020, 01:30
Отзыв армянского посла из Тель-Авива вскрыл "грязную игру" Израиля
06 октября 2020, 14:20
Север против юга. И это не США: Под боком у России назрел новый госпереворот
06 октября 2020, 08:50
Опыт "зачистки" Карабаха применят в Донбассе? Украинский эксперт раскрыл планы Киева
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2020, 01:35
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэнергия и на 22% вода
30 сентября 2020, 16:15
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии разбит?
06 октября 2020, 01:30
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
03 октября 2020, 11:10
В украинских СМИ призвали покончить с растлителем Порошенко выстрелом в голову
30 сентября 2020, 18:05
Русские вновь показали кузькину мать американцам в Сирии
04 октября 2020, 10:05
Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО
02 октября 2020, 00:20
Свыше тысячи убитых и почти 200 танков. Армения раскрыла потери Азербайджана в Карабахе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.