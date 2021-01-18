Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился

"Сериал" с возвращением в Россию блогера Алексея Навального закончился его задержанием. Как сообщает "Радио КП", его увели полицейские по прилёте в Шереметьево "для уточнения обстоятельств".

Уточняется, что блогера задержали после паспортного котроля.

Навальный приземлился в аэропорту Шереметьево, хотя изначально предполагалось, что он прилетит во Внуково.