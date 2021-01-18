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Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
18 января 2021, 03:40 • 142 • Политика
Блогер Алексей Навальный задержан сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево. По данным СМИ, его увели полицейские.
"Сериал" с возвращением в Россию блогера Алексея Навального закончился его задержанием. Как сообщает "Радио КП", его увели полицейские по прилёте в Шереметьево "для уточнения обстоятельств".
Уточняется, что блогера задержали после паспортного котроля.
Навальный приземлился в аэропорту Шереметьево, хотя изначально предполагалось, что он прилетит во Внуково.
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