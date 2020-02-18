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Навального уличили в связях с США, но он решил отвлечь внимание? Блогер принялся оправдывать террористов
18 февраля 2020, 03:24 • 48 • Политика
После того как Алексея Навального на федеральном канале уличили в связях с США, показав сюжет о том, как его в аэропорту встречает дипломатическое авто, он, видимо, решил отвлечь внимание общественности. В Facebook блогер принялся оправдывать террористов из дела "Сети" (организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации).
Отреагировал на сюжет НТВ Навальный большой тирадой в соцсети. Но вместо того чтобы объяснить, почему его в Латвии встретил автомобиль посольства США, блогер заговорил о плохих дорогах в России, а затем перешёл на дело террористов "Сети".
По его словам, фигуранты дела, у которых изъяли "коктейли Молотова" и незаконное оружие, всего лишь "ребята-страйкболисты", которые "наивно" увлекались анархической идеологией.
Он также рассказал о "нечеловеческих пытках" и "чудовищных" сроках для юных боевиков.
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По словам Навального, НТВ неверно подавали информацию о деле "Сети", поэтому им якобы нельзя верить и с "автомобилями посольства США".
Однако о том, каким "пыткам" подвергались обвиняемые, стало известно после публикации видео из камеры одного из них. На кадрах видно, как молодой человек, находясь в одиночестве в СИЗО, разбивает унитаз, бросается на пол и делает всё, чтобы нанести себе травмы.
Кроме того, пострадавшие от действий одного из осуждённых - Армана Сагынбаева - рассказали, что он не только насиловал девушек, но и намеренно заражал их ВИЧ.
"Сеть" - организация, члены которой проводили тренировки с использованием оружия с целью нападения на полицейских и свержения государственного строя. 10 февраля суд приговорил организаторов сообщества к 18 и 16 годам лишения свободы, ещё пятерых участников - к срокам от 6 до 14 лет.
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