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Навального сделают разменной монетой Трампа: Но лишь в одном случае, объяснил Соловьёв
16 октября 2020, 00:45 • 10 • Политика
Навальный через американские СМИ призвал Трампа судить Путина. "Навального в американской политике нет. Но когда Трампу понадобится использовать какой-нибудь противовес против России…" - прокомментировал выпад Соловьёв.
В интервью американскому каналу Алексей Навальный призвал президента США Дональда Трампа судить главу России Владимира Путина за попытку отравления "Новичком". О том, как Вашингтон будет использовать оппозиционера против Москвы, рассказал Царьграду телеведущий Владимир Соловьёв.
Он отметил, что Трампу по большому счёту наплевать на Навального. Потому что такого фактора, как Навальный, в американской политике нет. Однако оппозиционером могут воспользоваться как одним из инструментов давления на Россию.
Телеведущий добавил, что в этом плане у Трампа абсолютно прагматичный подход к Навальному.
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