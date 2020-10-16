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Навального сделают разменной монетой Трампа: Но лишь в одном случае, объяснил Соловьёв

16 октября 2020, 00:45  •  10 • Политика
Навальный через американские СМИ призвал Трампа судить Путина. "Навального в американской политике нет. Но когда Трампу понадобится использовать какой-нибудь противовес против России…" - прокомментировал выпад Соловьёв.
В интервью американскому каналу Алексей Навальный призвал президента США Дональда Трампа судить главу России Владимира Путина за попытку отравления "Новичком". О том, как Вашингтон будет использовать оппозиционера против Москвы, рассказал Царьграду телеведущий Владимир Соловьёв.
Он отметил, что Трампу по большому счёту наплевать на Навального. Потому что такого фактора, как Навальный, в американской политике нет. Однако оппозиционером могут воспользоваться как одним из инструментов давления на Россию.
"Когда Трампу понадобится использовать какой-нибудь противовес против России - например, Россия не согласится подписывать договора по ограничению вооружений, продлении на американских условиях, - тогда можно будет вспомнить и про эту ситуацию", - объяснил Соловьёв в интервью Царьграду.
Телеведущий добавил, что в этом плане у Трампа абсолютно прагматичный подход к Навальному.

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