Навального сделают разменной монетой Трампа: Но лишь в одном случае, объяснил Соловьёв

В интервью американскому каналу Алексей Навальный призвал президента США Дональда Трампа судить главу России Владимира Путина за попытку отравления "Новичком". О том, как Вашингтон будет использовать оппозиционера против Москвы, рассказал Царьграду телеведущий Владимир Соловьёв.

Он отметил, что Трампу по большому счёту наплевать на Навального. Потому что такого фактора, как Навальный, в американской политике нет. Однако оппозиционером могут воспользоваться как одним из инструментов давления на Россию.

"Когда Трампу понадобится использовать какой-нибудь противовес против России - например, Россия не согласится подписывать договора по ограничению вооружений, продлении на американских условиях, - тогда можно будет вспомнить и про эту ситуацию", - объяснил Соловьёв в интервью Царьграду.

Телеведущий добавил, что в этом плане у Трампа абсолютно прагматичный подход к Навальному.