Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эф...
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
Главная / Политика

Навального "травили" уже не два, а три раза: CNN обнародовало новую сенсацию о покушении

14 декабря 2020, 21:25  •  24 • Политика
ФСБ пыталась отравить Навального ещё в Калининграде и чуть не убила его жену, сообщает CNN. Это уже третье "покушение" на Навального в 2020 году, о котором сообщают западные СМИ.
На Западе заявили уже о третьем по счёту отравлении Алексея Навального в 2020 году. С сенсационной новостью выступили такие известные западные издания, как The Insider, CNN и Der Spiegel.
Утверждается, что Навального якобы пытались отравить ещё в июле 2020 года во время его поездки в Калининград. Более того, по версии изданий, сотрудники ФСБ, пришедшие "травить" оппозиционера, по ошибке чуть не убили жену "борца с режимом". В качестве оружия "преступления" СМИ опять называют "Новичок".
Это уже третье по счёту "отравление" Навального, о котором сообщает зарубежная пресса. Ранее в СМИ появилась информация, что второй раз оппозиционера пытались отравить в Омске. В Кремле назвали эту информацию американским словом bullshit, цензурный перевод которого звучит как "ерунда".
Напомним, что инцидент с Навальным произошёл 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Оппозиционеру неожиданно стало плохо в самолёте. Авиалайнер посадили в Омске, где врачи буквально спасли жизнь Навальному, вколов ему нужные лекарства и вытащив тем самым с того света.
После того как состояние оппозиционера стало стабильным, за ним из Германии прибыл спецсамолёт, который перевёз "борца с режимом" в берлинскую клинику "Шарите". Там спустя несколько дней заявили, что Навальный был отравлен "Новичком". Сам оппозиционер пришёл в себя спустя 19 дней и сейчас совсем не похож на человека, получившего смертельную дозу боевого отравляющего вещества.
Немецкая сторона так и не предоставила России результаты анализов, подтверждающие наличие "Новичка" в организме оппозиционера. ОЗХО также не нашла "Новичок". Однако всё это не помешало обвинить Россию в применении химоружия и ввести санкции.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



24
Источник
Похожие новости
14 декабря 2020, 00:20
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политолог поблагодарил Россию
14 декабря 2020, 00:20
"Венедиктов начал о чём-то догадываться": Российские спецслужбы стали сигналом
14 декабря 2020, 12:15
Распад продолжится: Украина упустила шанс сохранить границы в постсоветском виде
14 декабря 2020, 14:05
Боевики ВСУ расстреляли своих же, выслеживая диверсантов: Битые снайперы едва выжили
14 декабря 2020, 03:05
Пушков ответил на протест Украины из-за расширения РФ списка санкций
14 декабря 2020, 00:20
Посмотрите в глаза войне: "Этот мальчик по имени Эрик живёт в Горловке..."
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем никакой"
14 декабря 2020, 00:20
"Украинцам давно нужно было сделать то, что сделал Путин": Киевский политолог поблагодарил Россию
11 декабря 2020, 17:20
"Примите мою большую розовую...": "Разведка" доложила о разъярённом Путине. Баранец ответил
13 декабря 2020, 05:05
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
12 декабря 2020, 19:55
Псаки опять оконфузилась из-за России: Вопрос о "Северном потоке - 2" поставил в тупик
12 декабря 2020, 21:45
«Кулаки Кремля»: кто создал на Украине силовые структуры для защиты интересов Юго-востока и православия
13 декабря 2020, 22:30
"Выведите его!" Гордону указали на дверь в эфире украинского ТВ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.