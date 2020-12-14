На Западе заявили уже о третьем по счёту отравлении Алексея Навального в 2020 году. С сенсационной новостью выступили такие известные западные издания, как The Insider, CNN и Der Spiegel.

Утверждается, что Навального якобы пытались отравить ещё в июле 2020 года во время его поездки в Калининград. Более того, по версии изданий, сотрудники ФСБ, пришедшие "травить" оппозиционера, по ошибке чуть не убили жену "борца с режимом". В качестве оружия "преступления" СМИ опять называют "Новичок".

Это уже третье по счёту "отравление" Навального, о котором сообщает зарубежная пресса. Ранее в СМИ появилась информация, что второй раз оппозиционера пытались отравить в Омске. В Кремле назвали эту информацию американским словом bullshit, цензурный перевод которого звучит как "ерунда".

Напомним, что инцидент с Навальным произошёл 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Оппозиционеру неожиданно стало плохо в самолёте. Авиалайнер посадили в Омске, где врачи буквально спасли жизнь Навальному, вколов ему нужные лекарства и вытащив тем самым с того света.

После того как состояние оппозиционера стало стабильным, за ним из Германии прибыл спецсамолёт, который перевёз "борца с режимом" в берлинскую клинику "Шарите". Там спустя несколько дней заявили, что Навальный был отравлен "Новичком". Сам оппозиционер пришёл в себя спустя 19 дней и сейчас совсем не похож на человека, получившего смертельную дозу боевого отравляющего вещества.

Немецкая сторона так и не предоставила России результаты анализов, подтверждающие наличие "Новичка" в организме оппозиционера. ОЗХО также не нашла "Новичок". Однако всё это не помешало обвинить Россию в применении химоружия и ввести санкции.