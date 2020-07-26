Навального "отправили" в Одессу после слов о Путине на параде

Автор Telegram-канала "Люди и звери" недоумевает, что именно так оскорбило и взволновало Алексея Навального, который в своём Twitter негативно отозвался о президенте Владимире Путине и торжественном параде в честь Дня Военно-морского флота.

"Разве подъём российского флота и строительство новых кораблей не повод для гордости, или вспомнить славные традиции моряков - это не хороший способ отпраздновать День ВМФ?" - поинтересовался автор канала.

И сам ответил на свой вопрос, написав, что Навальному было бы хорошо, если бы в России не было места для подобных праздников, ведь они задевают чувства американских и украинских друзей оппозиционера.

"Надо бы Лёлика в Одессу отправить, там для него создан полноценный праздник. В их гавань зашли американские корабли", - предложил автор канала.