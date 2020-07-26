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Навального "отправили" в Одессу после слов о Путине на параде

26 июля 2020, 21:05  •  62 • Политика
Автор Telegram-канала "Люди и звери" "отправил" оппозиционера Алексея Навального в Одессу после его слов о Путине и параде. Глава Фонда по борьбе с коррупцией негативно отреагировал в своём Twitter на торжество по случаю Дня ВМФ.
Автор Telegram-канала "Люди и звери" недоумевает, что именно так оскорбило и взволновало Алексея Навального, который в своём Twitter негативно отозвался о президенте Владимире Путине и торжественном параде в честь Дня Военно-морского флота.
"Разве подъём российского флота и строительство новых кораблей не повод для гордости, или вспомнить славные традиции моряков - это не хороший способ отпраздновать День ВМФ?" - поинтересовался автор канала.
И сам ответил на свой вопрос, написав, что Навальному было бы хорошо, если бы в России не было места для подобных праздников, ведь они задевают чувства американских и украинских друзей оппозиционера.
"Надо бы Лёлика в Одессу отправить, там для него создан полноценный праздник. В их гавань зашли американские корабли", - предложил автор канала.

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