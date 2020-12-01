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Навального поймают на слове? Блогера проверят на экстремизм в прямом эфире
01 декабря 2020, 16:15 • 46 • Политика
Следователи проверяют высказывания блогера Алексея Навального, сделанные им в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы". Есть вероятность, что оппозиционер наговорил на статью об экстремизме.
Будут проанализированы рассуждения Алексея Навального о необходимости насильственного изменения конституционного строя в России. Такой призыв прозвучал в прямом эфире "Эха Москвы" 27 апреля этого года. Теперь следователи проводят проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.
Реплика блогера вызвала острую реакцию ведущих и общественности. Не исключено, что данное высказывание подпадает под статью об экстремизме, уточнил источник агентства.
Впрочем, Навальный, похоже, решил не стесняться в выражениях. На минувшей неделе на заседании Европарламента блогер открыто призвал вводить санкции против России.
После этого выступления оппозиционера блогер Сергей Колясников обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Навального на предмет возможных нарушений статьи 275 УК РФ "Государственная измена".
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