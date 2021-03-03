Навального посадили в карантинную камеру: "С ним два человека. Он в полной изоляции" – адвокат

Адвокаты посетили Навального в СИЗО во Владимирской области. "С ним в камере два человека. Он в полной изоляции", - заявил юрист Вадим Кобзев.

Блогер-оппозиционер Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО-3 "Кольчугино" во Владимирской области. Там его навестил адвокат Вадим Кобзев. Подробностями визита он поделился в Twitter.

По словам адвоката, Навального поместили в карантинную камеру СИЗО, где нет ничего, кроме телевизора. Вместе с ним в камере находятся ещё два человека. При этом Навальный – "в полной изоляции".

С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО,

- написал Вадим Кобзев в соцсети.

Напомним, что Навальному заменили условный срок на реальный за многократные нарушения условий испытательного срока по делу "Ив Роше". На днях блогер был этапирован к месту отбывания наказания. Согласно сложившейся практике, перед распределением в колонию по месту отбытия наказания осуждённые помещаются в СИЗО на карантин.