Навального отравили незапрещённым "Новичком"? ОЗХО поделилась выводами

Оппозиционер Алексей Навальный был отравлен - с таким утверждением выступила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом, по информации ОЗХО, в анализах блогера выявлены вещества, по характеристикам аналогичные "Новичку".

Отмечается, что ингибиторы холинэстеразы, что ранее обнаружили немецкие врачи в организме Навального, не были внесены в список запрещённых веществ. В частности, этот ингибитор холинэстеразы отсутствует в списке Приложения к Конвенции по химическим веществам.

В свою очередь гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас поблагодарил участвовавшие в исследовании лаборатории за быструю работу.

Сообщается, что эксперты Организации по запрещению химического оружия уже поделились итогами своего исследования с немецкой стороной.

В Кремле ранее указали, что пока не получили доклад организации по дипломатическим каналам.

В ОЗХО указали, что немцы обратились в технический секретариат организации с просьбой сделать резюме отчёта общедоступным.