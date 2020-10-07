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Навального отравили незапрещённым "Новичком"? ОЗХО поделилась выводами

07 октября 2020, 00:25  •  49 • В мире
В ОЗХО сообщили, что в анализах Алексея Навального обнаружено вещество, не считающееся запрещённым. В организации отметили, что ингибитор холинэстеразы, который выявлен в анализах, не занесён в приложение о химических веществах конвенции.
Оппозиционер Алексей Навальный был отравлен - с таким утверждением выступила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом, по информации ОЗХО, в анализах блогера выявлены вещества, по характеристикам аналогичные "Новичку".
Отмечается, что ингибиторы холинэстеразы, что ранее обнаружили немецкие врачи в организме Навального, не были внесены в список запрещённых веществ. В частности, этот ингибитор холинэстеразы отсутствует в списке Приложения к Конвенции по химическим веществам.
В свою очередь гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас поблагодарил участвовавшие в исследовании лаборатории за быструю работу.
Сообщается, что эксперты Организации по запрещению химического оружия уже поделились итогами своего исследования с немецкой стороной.
В Кремле ранее указали, что пока не получили доклад организации по дипломатическим каналам.
В ОЗХО указали, что немцы обратились в технический секретариат организации с просьбой сделать резюме отчёта общедоступным.

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