Навального отправили в Берлин после личного поручения Путина

Генпрокуратура России дала разрешение на выезд Алексея Навального в Берлин после распоряжения Владимира Путина. Президент РФ в ходе обсуждения на "Валдае" напомнил, что у оппозиционера были ограничения на выезд из страны.

Потому, указал он, Генпрокуратуре было дано поручение выпустить Навального из страны.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение", - рассказал Путин.

При этом - тут президент попытался достучаться до логики Запада - если бы Россия хотела отравить блогера, то стала бы она позволять вывозить его из страны?

Глава государства подчеркнул, что российские правоохранители могли бы расследовать обстоятельства инцидента с Навальным, но партнёры не предоставляют ей данные.

Он указал: чтобы Россия могла с полной отдачей работать над этим расследованием, западные страны должны дать нам материалы по Навальному. Ведь для возбуждения дела необходимы основания.

В частности, Россия призывала западных партнёров дать биологический материал и официальное заключение, что у Навального, действительно, было отравление "Новичком".

"Чего мы необычного попросили?" - уточнил он.

Но, констатировал Путин, ничего не было представлено, причём без объяснений.