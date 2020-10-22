Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Главная / Политика

Навального отправили в Берлин после личного поручения Путина

22 октября 2020, 23:40  •  29 • Политика
Президент России Владимир Путин отметил, что у оппозиционера Алексея Навального были ограничения на выезд из страны. "Я дал поручение Генпрокуратуре его выпустить", - сказал глава государства. При этом, не преминул добавить российский лидер, если бы в России хотели отравить Навального, его бы вряд ли отправили лечиться в Германию.
Генпрокуратура России дала разрешение на выезд Алексея Навального в Берлин после распоряжения Владимира Путина. Президент РФ в ходе обсуждения на "Валдае" напомнил, что у оппозиционера были ограничения на выезд из страны.
Потому, указал он, Генпрокуратуре было дано поручение выпустить Навального из страны.
"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение", - рассказал Путин.
При этом - тут президент попытался достучаться до логики Запада - если бы Россия хотела отравить блогера, то стала бы она позволять вывозить его из страны?
Глава государства подчеркнул, что российские правоохранители могли бы расследовать обстоятельства инцидента с Навальным, но партнёры не предоставляют ей данные.
Он указал: чтобы Россия могла с полной отдачей работать над этим расследованием, западные страны должны дать нам материалы по Навальному. Ведь для возбуждения дела необходимы основания.
В частности, Россия призывала западных партнёров дать биологический материал и официальное заключение, что у Навального, действительно, было отравление "Новичком".
"Чего мы необычного попросили?" - уточнил он.
Но, констатировал Путин, ничего не было представлено, причём без объяснений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
22 октября 2020, 12:40
"Путин устроит чистку элит после выборов в США": Хазин раскрыл план президента России
22 октября 2020, 14:30
Азербайджан согласился на ввод миротворцев в Карабах на своих условиях
22 октября 2020, 12:40
"Агент КГБ" Соловьёв сдал двоечника Попова
22 октября 2020, 10:50
Эксперт: Лукашенко всеми силами противится созданию Союзного государства
22 октября 2020, 18:10
Пророческие слова Никиты Михалкова стали ответом на попытки загнать Россию в угол
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
22 октября 2020, 07:10
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деок...
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
22 октября 2020, 12:40
Неожиданный подарок армянам из Сирии? Отряд рекрутов разбили мощными ударами - СМИ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 октября 2020, 04:05
"Турцию уже не остановить": Пушков просчитал газовые планы Эрдогана
17 октября 2020, 20:45
Кризис-2020 ещё не финал. В Кремле готовят громоотводы: Сделано новое пророчество о России
16 октября 2020, 20:00
Европа переполошилась вслед за Австралией: Запад умоляет Россию вернуться в группу по MH17
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
16 октября 2020, 00:45
Керби назвал главную ошибку России в общении с США: "Да, акула улыбается, но и убивает"
18 октября 2020, 12:25
В России предупредили Турцию о страшных последствиях из-за вхождения в "антикрымский союз"
17 октября 2020, 05:10
Елизавета II подала тайный знак в Солсбери: Внимание СМИ приковала "кровавая" брошь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.