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Навального отправили в Берлин после личного поручения Путина
22 октября 2020, 23:40 • 29 • Политика
Президент России Владимир Путин отметил, что у оппозиционера Алексея Навального были ограничения на выезд из страны. "Я дал поручение Генпрокуратуре его выпустить", - сказал глава государства. При этом, не преминул добавить российский лидер, если бы в России хотели отравить Навального, его бы вряд ли отправили лечиться в Германию.
Генпрокуратура России дала разрешение на выезд Алексея Навального в Берлин после распоряжения Владимира Путина. Президент РФ в ходе обсуждения на "Валдае" напомнил, что у оппозиционера были ограничения на выезд из страны.
Потому, указал он, Генпрокуратуре было дано поручение выпустить Навального из страны.
"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение", - рассказал Путин.
При этом - тут президент попытался достучаться до логики Запада - если бы Россия хотела отравить блогера, то стала бы она позволять вывозить его из страны?
Глава государства подчеркнул, что российские правоохранители могли бы расследовать обстоятельства инцидента с Навальным, но партнёры не предоставляют ей данные.
Он указал: чтобы Россия могла с полной отдачей работать над этим расследованием, западные страны должны дать нам материалы по Навальному. Ведь для возбуждения дела необходимы основания.
В частности, Россия призывала западных партнёров дать биологический материал и официальное заключение, что у Навального, действительно, было отравление "Новичком".
"Чего мы необычного попросили?" - уточнил он.
Но, констатировал Путин, ничего не было представлено, причём без объяснений.
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