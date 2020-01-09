Навального оставили без отдыха за границей? "Оппозиционер" может стать невыездным из-за неоплаченного долга

Блогеру и "оппозиционеру" Алексею Навальному могут запретить выезд из России, если он не выплатит 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ "Автомобильные дороги". Соответствующая информация появилась на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Речь идёт об иске из-за незаконной акции в Москве 27 июля. Ответчиками по делу, помимо Алексея Навального, также выступают Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьёв, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. В исковом требовании говорится, что из-за действий вышеперечисленных "Автомобильные дороги" понесли материальный ущерб, связанный с повреждением имущества и проведением дополнительной уборки. Кроме того, организация была вынуждена предоставить правоохранителям 30 машин для перекрытия дорог.

Коптевский суд Москвы частично удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с Навального и остальных 3,4 миллиона рублей в пользу истца. Если "оппозиционер" откажется исполнять приговор суда, он может стать невыездным.

Напомним, что безработный "борец с режимом" постоянно выезжает за границу на отдых с семьей. В 2019 году он потратил на заграничные поездки свыше 22 миллионов рублей.