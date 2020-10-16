Навального определили на курорт? В немецком Ибахе заметили множество полицейских

Как рассказал сотрудник немецкой радиостанции SWR, в последнее время в курортном городке стало слишком много стражей правопорядка. Он обратился в полицию, чтобы узнать, с чем связано неожиданное повышение уровня безопасности. Там ему ответили, что в Ибахе находится некий человек, для защиты которого требуется усиленная охрана. Полиция не назвала имя человека, однако журналисты предположили, что это Алексей Навальный, который ранее прошёл курс лечения в берлинской клинике "Шарите", пишет портал Ura.ru.

Ранее журналист Александр Сосновский подсчитал, во сколько обошлось лечение Навального в Берлине. Он сложил стоимость пребывания в палате интенсивной терапии, врачебного ухода, диагностики, изучения анализов в лаборатории бундесвера, охраны, транспортировки и так далее. В результате получилось более 300 тысяч евро. И это при условии, если не считать расходы на размещение семьи Навального в Берлине.

Сосновский задался вопросом, кто оплатил эти счета. Если это сделало правительство Германии, то это можно трактовать как растрату, поскольку забота о российских оппозиционерах не входит в полномочия кабмина ФРГ. Тогда получается, что "антикоррупционный король" поставил канцлера Германии в весьма щекотливое положение.