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Навального назвали предателем и предложили посадить лет на 20: "Ему придётся отвечать"
29 декабря 2020, 01:30 • 92 • Политика
Оппозиционера Алексея Навального назвали предателем, обвинив в государственной измене. Бывший вице-губернатор Кировской области публицист Сергей Карнаухов считает, что этого человека нужно посадить лет на 20. И его супругу тоже. "Ему придётся отвечать", - написал политик.
"Ему придётся отвечать по статье 275 УК РФ "Государственная измена". В любом государстве это один из самых тяжёлых видов деградации человека, потому что он добровольно соглашается и идёт на предательство своей Родины", - написал автор Telegram-канала "КАРНАУХОВ".
Публицист напомнил, что подобные преступления нередко приводят к экономическим потерям, терактам, массовым убийствам и другим тяжёлым последствиям, от которых даже такая большая страна, как Россия, будет страдать десятилетиями. Именно по этой причине за госизмену сажают на срок до 20 лет.
По мнению Карнаухова, участие в "авантюре с "Новичком" продемонстрировало приверженность Навального западным спецслужбам. Инцидент дал основания вводить антироссийские санкции, блокировать "Северный поток - 2", дискредитировал госорганы. Деятельность оппозиционера нанесла ущерб национальной безопасности России.
В посте бывший вице-губернатор коснулся и личности Юлии Навальной. Он отметил, что сейчас она собирается выйти на внутриполитическую сцену в России. Вот только она была соучастницей госизмены своего супруга, могла остановить, но не сделала этого, следовательно, тоже виновна по 275 статье УК РФ.
"Так что ждём семью предателей Навальных в России…" - заключил Карнаухов.
Скриншот: Telegram/@sskarnaukhov
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