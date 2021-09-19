Навального лишили права голоса: Замдиректора ФСИН назвал причину

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев назвал причину, почему оппозиционера Алексея Навального лишили права голоса. Он далеко не единственный, кто не имеет права поддержать желаемого кандидата или партию во время выборов.

По законам России, осуждённые, чей приговор уже вступил в законную силу, не имеют права принимать участие в голосовании. Эта возможность есть только у граждан, находящихся в следственных изоляторах (СИЗО), если их приговор в законную силу ещё не вступил.

"У Навального, насколько я знаю, приговор вступил в законную силу", - сказал Бояринев об отбывающем наказание оппозиционере.

В ходе брифинга в информационном центре ЦИК замдиректора ФСИН добавил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и журналист Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, не лишены избирательного права. Однако Бояринев признался, что не знает, проголосовали ли эти люди.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что кибератаки на сайт ЦИК беспрецедентны. Каждая вторая осуществляется с территории США.