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Навального лечил тот же врач, что и "отравленного" Верзилова? Основатель ФБК снова проболтался

23 сентября 2020, 21:05  •  91 • Политика
В благодарности немецким врачам Навальный проговорился, что его лечил тот же доктор, что и "отравленного" Верзилова. "При этом благодарный пациент мог бы потрудиться упомянуть полное имя доктора и не допускать ошибок в написании его фамилии (Эккардт, а не Экард)", - отмечает Юлия Витязева.
Алексей Навальный поблагодарил немецких врачей из берлинской клиники "Шарите" на своей странице в Instagram. Особо он отметил профессора Эккардта, чью фамилию написал с ошибкой.
Примечательно, что тот же Эккардт лечил так называемого художника-акциониста и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова в 2018 году. Верзилов утверждал, что его якобы отравили и грозился показать доказательства. Правда, в итоге так ничего и не показал. В берлинской клинике следов яда в крови так и не нашли, но выразили уверенность, что Верзилова точно отравили.
Навального "лечил" тот же врач, что и Верзилова. При этом благодарный пациент мог бы потрудиться упомянуть полное имя доктора и не допускать ошибок в написании его фамилии (Эккардт, а не Экард), - пишет Юлия Витязева в своём Telegram-канале.
Напомним, что Навального тем временем уже выписали из клиники. Жертва "боевого отравляющего вещества" отлично себя чувствует после 19 дней комы, бодро ходит по лестницам и вообще выглядит так, будто Навальный не провёл почти месяц прикованным к постели.

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