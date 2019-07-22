Навального и Ко москвичи поймали на нарушении закона: "Нас даже не спрашивал никто"

Узнав о том, что подвал был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального, жители выразили свое возмущение. Оппозиционеры занялись там сбором подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму.

Однако, считают владельцы квартир, помещение было сдано по личной инициативе председателя ТСЖ Михаила Шульмана, мужа известного политолога, члена СПЧ при президенте РФ Екатерины Шульман. При этом был нарушен закон, предписывающий обязательную процедуру проведения собрания собственников, пишет RT.

Глава "Юридического бюро Юрьева" Родион Юрьев пояснил агентству, что законодательство РФ требует собрания собственников при необходимости сдать в аренду общее имущество дома. Если подвал сдали без согласия жильцов, это нарушает закон, отметил он.

Однако собрания собственников не проводилось, а руководство ТСЖ не поставило жителей в известность о своих планах, не говоря уже о голосовании, пояснила RT жительница дома Ольга Балабанова. "Нас даже не спрашивал никто", - заявила одна из жительниц, попросив не упоминать её фамилию.