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Навального и Ко москвичи поймали на нарушении закона: "Нас даже не спрашивал никто"

22 июля 2019, 13:24  •  122 • Политика
В то время как сторонники Алексея Навального протестуют против "незаконного", как они говорят, провала своих кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, организаторов их штаба обвинили в нарушении закона. "Нас даже не спрашивал никто", - возмущаются жители дома, в подвале которого разместили штаб оппозиции без их согласия.
Узнав о том, что подвал был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального, жители выразили свое возмущение. Оппозиционеры занялись там сбором подписей для кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Мосгордуму.
Однако, считают владельцы квартир, помещение было сдано по личной инициативе председателя ТСЖ Михаила Шульмана, мужа известного политолога, члена СПЧ при президенте РФ Екатерины Шульман. При этом был нарушен закон, предписывающий обязательную процедуру проведения собрания собственников, пишет RT.
Глава "Юридического бюро Юрьева" Родион Юрьев пояснил агентству, что законодательство РФ требует собрания собственников при необходимости сдать в аренду общее имущество дома. Если подвал сдали без согласия жильцов, это нарушает закон, отметил он.
Однако собрания собственников не проводилось, а руководство ТСЖ не поставило жителей в известность о своих планах, не говоря уже о голосовании, пояснила RT жительница дома Ольга Балабанова. "Нас даже не спрашивал никто", - заявила одна из жительниц, попросив не упоминать её фамилию.

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