Навального дома ждут долги на миллионы. Арбитражный суд отклонил жалобу блогера

Крымский мясокомбинат "Дружба народов" требует от основателя ФБК 3,3 млн рублей в качестве компенсации судебных расходов. В августе ходатайство организации поддержал арбитражный суд Москвы, однако Навальный подал апелляцию. Впрочем, и апелляционный суд встал на сторону крымского предприятия. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Мясокомбинат ранее выиграл у Навального иск о защите деловой репутации. Блогер обвинил "Дружбу народов" в том, что организация выпускает продукцию для Росгвардии по завышенным ценам. Теперь ему придётся удалить ролик и статью ФБК, а также выпустить официальное опровержение. Кроме того, Навальному предстоит оплатить судебные расходы истца в размере 3,3 млн рублей. Суд счёл их объём "соответствующим критерию разумности".

Ранее Навальный, который в настоящий момент находится в Германии, заявил в интервью, что планирует вернуться в Россию после реабилитации. Однако накануне стало известно, что власти ФРГ собираются продлить российскому оппозиционеру срок действия шенгенской визы. При этом многих удивило то, что заботу о документах блогера взял на себя сенат Берлина.