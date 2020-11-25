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Навального дома ждут долги на миллионы. Арбитражный суд отклонил жалобу блогера
25 ноября 2020, 00:45 • 95 • Политика
Девятый арбитражный апелляционный суд России отклонил жалобу Алексея Навального, который пытался оспорить взыскание судебных расходов. Оппозиционного блогера дома ждут долги на миллионы рублей.
Крымский мясокомбинат "Дружба народов" требует от основателя ФБК 3,3 млн рублей в качестве компенсации судебных расходов. В августе ходатайство организации поддержал арбитражный суд Москвы, однако Навальный подал апелляцию. Впрочем, и апелляционный суд встал на сторону крымского предприятия. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Мясокомбинат ранее выиграл у Навального иск о защите деловой репутации. Блогер обвинил "Дружбу народов" в том, что организация выпускает продукцию для Росгвардии по завышенным ценам. Теперь ему придётся удалить ролик и статью ФБК, а также выпустить официальное опровержение. Кроме того, Навальному предстоит оплатить судебные расходы истца в размере 3,3 млн рублей. Суд счёл их объём "соответствующим критерию разумности".
Ранее Навальный, который в настоящий момент находится в Германии, заявил в интервью, что планирует вернуться в Россию после реабилитации. Однако накануне стало известно, что власти ФРГ собираются продлить российскому оппозиционеру срок действия шенгенской визы. При этом многих удивило то, что заботу о документах блогера взял на себя сенат Берлина.
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