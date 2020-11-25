Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали зая...
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гост...
Крымский таран корабля ВМС США попал на видео: Русские выполнили угрозу
Главная / Политика

Навального дома ждут долги на миллионы. Арбитражный суд отклонил жалобу блогера

25 ноября 2020, 00:45  •  95 • Политика
Девятый арбитражный апелляционный суд России отклонил жалобу Алексея Навального, который пытался оспорить взыскание судебных расходов. Оппозиционного блогера дома ждут долги на миллионы рублей.
Крымский мясокомбинат "Дружба народов" требует от основателя ФБК 3,3 млн рублей в качестве компенсации судебных расходов. В августе ходатайство организации поддержал арбитражный суд Москвы, однако Навальный подал апелляцию. Впрочем, и апелляционный суд встал на сторону крымского предприятия. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Мясокомбинат ранее выиграл у Навального иск о защите деловой репутации. Блогер обвинил "Дружбу народов" в том, что организация выпускает продукцию для Росгвардии по завышенным ценам. Теперь ему придётся удалить ролик и статью ФБК, а также выпустить официальное опровержение. Кроме того, Навальному предстоит оплатить судебные расходы истца в размере 3,3 млн рублей. Суд счёл их объём "соответствующим критерию разумности".
Ранее Навальный, который в настоящий момент находится в Германии, заявил в интервью, что планирует вернуться в Россию после реабилитации. Однако накануне стало известно, что власти ФРГ собираются продлить российскому оппозиционеру срок действия шенгенской визы. При этом многих удивило то, что заботу о документах блогера взял на себя сенат Берлина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
24 ноября 2020, 22:00
Армия Азербайджана понесла серьёзные потери в Карабахе: Погиб высокопоставленный командир
24 ноября 2020, 22:00
"Если Сорос захочет - их закроют": Чем аукнется "арест" короля марионеток?
24 ноября 2020, 22:00
Как победить Россию: Украине продают 7 шагов, обещая "войну будущего"
24 ноября 2020, 22:55
На Украине нашли семь способов победить Россию в будущей войне
24 ноября 2020, 22:55
Сеет раздор: эксперт объяснил вторжение эсминца в воды РФ происками Трампа
24 ноября 2020, 22:55
Байден произвел фурор необычным видом
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 ноября 2020, 22:55
На Украине нашли семь способов победить Россию в будущей войне
24 ноября 2020, 22:55
Сеет раздор: эксперт объяснил вторжение эсминца в воды РФ происками Трампа
25 ноября 2020, 00:45
Десятки тысяч украинских силовиков перешли на сторону России – генпрокуратура
25 ноября 2020, 00:45
Пассажиры чуть не выбросили пенсионерку из трамвая за украинский язык
25 ноября 2020, 00:45
Русские предотвратили вторжение "Маккейна": Британцы испугались Третьей мир...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2020, 15:10
Русские сбегут из Приднестровья при одном условии
18 ноября 2020, 16:35
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать придётся..."
21 ноября 2020, 01:25
"Кровь будет на их руках": Путин удивился словам Лаврова о торможении договорённостей по Карабаху
19 ноября 2020, 22:50
"Одурел вконец от неприкосновенности": Сатановский о заявлении посла Германии
19 ноября 2020, 07:15
Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один пациент не выжил"
23 ноября 2020, 16:40
На Украине признали вину в крушении MH17
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.