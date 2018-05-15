Навального арестовали на 30 суток

Студенты кидали в ОМОН камни и бутылки. Те в ответ «винтили» провокаторов. Люди в казачьей форме пускали в ход нагайки — досталось и школьникам, и журналистам. Пушкинская площадь ходуном ходила 5 мая. Зачинщиком безобразий в центре столицы стал оппозиционер Алексей Навальный.

Его на том несанкционированном митинге завели в автозак (Навальный не особо сопротивлялся) и отправили в отделение полиции. А уже к вечеру того же дня... отпустили на волю.

Дальше - больше. Вскоре после шумной акции Навальный вместе с женой упорхнули в Италию. Наверное, отдыхать от боев, заедая стресс клубникой с горгонзолой (это такой пахучий итальянский сыр).

Мало кто верил, что оппозиционер понесет наказание за погромы в Москве. Ведь блогеру столичные власти предлагали провести митинг на Проспекте Сахарова. Но Алексей высказал свое "фи" и бросил своих юных поклонников под дубинки ОМОНа.

Но вот 15 мая Тверской суд Москвы арестовал Навального на 30 суток «за организацию несанкционированного митинга».

- Обвинение смехотворное. Мне не нужны никакие разрешения. У меня есть конституционное право. Мне не имеют право произвольно отказывать. Я и граждане подали заявку на митинг - и я на него пришел, - возмущался бойкий оппозиционер после оглашения приговора.

Но ведь на Пушкинской площади, куда Навальный привел сторонников, было немало обычных прохожих, мамочек с детьми и просто зевак, которые могли пострадать из-за провокационных действий блогера и его людей.

Однако данный персонаж, похоже, продолжает рассчитывать на то, что на пробитых головах и расквашенных носах сможет въехать в большую политику.